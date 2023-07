Hoe laat begint vandaag de Grand Prix van Groot-Brittannië?

Kimberley Hoefnagel

Zondag 9 juli 2023 06:59

De Grand Prix van Groot-Brittannië gaat vanmiddag om 16:00 uur Nederlandse tijd van start. Max Verstappen vangt de race aan vanaf pole position, gevolgd door Lando Norris en Oscar Piastri op P2 en P3.

De Grand Prix wordt verreden op Silverstone circuit: een baan van 5.891 kilometer die in 1950 zijn debuut maakte op de Formule 1-kalender. Het circuit telt achttien bochten en twee DRS-zones. In totaal zullen de coureurs vandaag 306.198 kilometer af gaan leggen, verdeeld over 52 ronden. De snelste raceronde staat op naam van Max Verstappen, de Nederlander ging in 2020 binnen 1:27.097 de baan rond.

Het raceweekend in Groot-Brittannië zit tot op heden vol verrassingen. Zo doet het team van Williams het gehele weekend al uitstekende zaken en zit ook het team van McLaren er ontzettend goed bij. De wisselvallige omstandigheden zorgden op zaterdag voor een interessante kwalificatie, waarbij Sergio Pérez na Q1 al het veld moest ruimen. Max Verstappen wist uiteindelijk de pole positie op zijn naam te schrijven, nadat hij Lando Norris en Oscar Piastri nog maar net achter zich wist te houden in Q3. De verwachting is dat het wisselvallige weer in Groot-Brittannië ook op zondag nog voor de nodige uitdagingen gaat zorgen.

Tijdschema zondag in Silverstone

De zondag wordt om 09:20 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de Feature Race van de Formule 3, gevolgd door de Feature Race van de Formule 2 om 10:55 uur Nederlandse tijd. Om 12:55 uur Nederlandse tijd is het de beurt aan de Porsche Supercup, het laatste voorprogramma voor de Formule 1. De Grand Prix van Groot-Brittannië begint vanmiddag om 16:00 Nederlandse tijd, 15:00 uur lokale tijd.