Max Verstappen heeft zichzelf op pole gekwalificeerd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hoewel de Nederlander het weer erg makkelijk liet lijken, was het volgens hem zeker geen vanzelfsprekende sessie.

Verstappen pakte op het circuit van Silverstone zijn vijfde achtereenvolgende pole positie. Na afloop van de kwalificatie werd Verstappen gevraagd of het moeilijk was om de pole positie te pakken. Hierbij onthulde de Red Bull-coureur dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend ging als het wellicht leek. "Vooral in Q1. Toen ik de eerste keer in bocht 15 aankwam, kwam ik direct buiten de baan terecht. Het was heel raar omdat het in bocht 15 en bocht 16 een beetje vochtig was en het was heel moeilijk om te zien waar precies, je kon het echt alleen voelen. Ik denk dat ik over het algemeen gewoon probeerde om rondes te verrijden." De Nederlander benadrukte dat hij vooral niet te veel risico wilde nemen omdat hij wist dat hij een snelle auto had.

"Natuurlijk had ik mijn kleine incident in de pitstraat waar ik mijn voorvleugel vernielde." De 25-jarige coureur kwam de garage uitgereden, waarna hij met zijn voorvleugel in de muur belandde. "Ik had een beetje onderstuur toen ik uit de pitbox kwam, te veel grip aan de achterkant", verklaarde Verstappen. "Dus ik moest een nieuwe voorvleugel, maar dat betekende natuurlijk dat ik achteraan aan moest sluiten om aan de laatste run te beginnen. Dat was best spannend", geeft hij eerlijk toe. Hoewel hij hier en daar een aantal auto's moest inhalen, is het allemaal goed afgelopen. "Dat laat zien dat het ook snel de andere kant op gaan en je eruit kan liggen."

Toename van onderstuur in Q3

"Tijdens Q2 waren we aan het opbouwen en werd het circuit steeds beter en in Q3 in principe hetzelfde. Ik denk dat de ronde zelf in orde was, maar ik op sommige plaatsen waarschijnlijk een beetje verrast door een plotselinge toename van onderstuur. Maar ik denk dat het, met de omstandigheden die we hadden, hoe dan ook behoorlijk lastig zou worden om een perfecte ronde te rijden."