Max Verstappen kwam als winnaar over de streep tijdens de Grand Prix van Oostenrijk en zag teamgenoot Sergio Pérez als derde finishen. De Mexicaan moest er echter hard voor knokken. Tijdens de race kreeg hij dan ook een waardevolle tip van de Red Bull-pitmuur, eentje die Verstappen niet nodig had. Dit zegt teambaas Christian Horner.

Pérez moest de race in Spielberg vanaf de vijftiende positie aanvangen en daardoor had hij behoorlijk wat werk te verzetten. Hij reed echter een prima race, totdat hij vast kwam te zitten achter Carlos Sainz in de Ferrari. Pérez had de snellere auto, maar toch wist hij Sainz langere tijd niet te verschalken. Dit omdat de Spanjaard slim gebruikmaakte van de opeenvolgende DRS-zones op de Red Bull Ring. Met behulp van de DRS kon Sainz steeds weer terugslaan richting de coureur uit Guadalajara. De Red Bull-pitmuur moest Pérez dan ook even een handje helpen door hem een waardevolle tip te geven: eerder remmen, zodat je DRS hebt na bocht 3.

Pérez kreeg tip van Red Bull, Verstappen wist het zelf

"We herinnerden Sergio (Pérez, red.) eraan de DRS te behouden in bocht drie", zo vertelde Horner na afloop bij Sky Sports. Een tip die Verstappen niet nodig toen hij even in gevecht was met Charles Leclerc. "Max is zo'n instinctieve racer. Hij liftte zijn gaspedaal om DRS te krijgen, wetende dat hij die moest hebben na bocht 3. Hij was ook de race aan het bekijken terwijl hij rondreed (op de schermen, red.), dus hij wist wat er speelde (in die bochten, red.)."

Pérez had het "moeilijk" met Sainz

Ook Pérez zelf gaf na afloop van de race aan dat hij behoorlijk veel moeite kende met Sainz. "Ik dacht dat ik meer voordeel had op mijn banden, maar Carlos Sainz had veel grip in bocht 3 en hij had ook de DRS. Het was moeilijk om hem te passeren, maar we hebben het voor elkaar gekregen en hebben een geweldige race gereden", zo zei de Mexicaan.

