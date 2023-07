Lars Leeftink

Zaterdag 1 juli 2023 17:21 - Laatste update: 17:21

Carlos Sainz kwam zaterdag tijdens de sprintrace in Oostenrijk als derde over de streep, achter de dominante Max Verstappen en Sergio Pérez. De Spanjaard kon even bij Pérez blijven, maar moest toch afhaken. Hij legt uit waarom.

Na afloop van de sprintrace was Sainz tevreden over zijn sprintrace. "Lastige omstandigheden met de intermediates. Je weet het hele weekend niet echt wat je kunt verwachten van de auto, de balans en de grip op de baan. Ik was aan het experimenteren tijdens de race, wat niet makkelijk is. Maar goed, het lijkt erop dat we prima snelheid hadden. Ik had het lastig in de bochten met hoge snelheid aan het begin van de race. Daarna kreeg ik weer wat tempo terug. Toen kon ik in de buurt van Checo blijven, maar de auto's van Red Bull waren iets te snel voor ons vandaag."

Artikel gaat verder onder video

Tempo Red Bull

Sainz kreeg de vraag waarom hij niet bij de coureurs van Red Bull kon blijven. "Ze waren misschien wat sneller, maar in het midden van de race toen ik langs Hülkenberg ging begon ik wat comfortabeler te worden op de baan en in de auto. Toen de baan droog werd, had dit invloed op mijn banden en daardoor kon ik niet bij Checo blijven, mede ook door de vieze lucht. Toch een prima resultaat, en dat gaan we morgen weer proberen." Dan staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma.