Voormalig Force India-teambaas Bob Fernley (70) overleden

Brian Van Hinthum

Vrijdag 30 juni 2023 21:34 - Laatste update: 21:36

Vrijdagavond is het bericht binnengekomen dat Robert George "Bob" Fernley op zeventigjarige leeftijd overleden is. De in India geboren Brit stond lange tijd met Vijay Mallya aan het roer van Force India, het tegenwoordige Aston Martin. Door de afwezigheid van Mallya was hij vaak hét gezicht van het voormalige team.

Verdrietig nieuws over voormalig Force India-kopstuk Fernley, die op zeventigjarige leeftijd overleden is. Fernley is in de wereld van de Formule 1 het meest bekend van zijn belangrijke rol bij het Force India-project, het team dat van 2008 tot en met 2018 op de grid te vinden was. Hoewel Fernley eigenlijk een rol als plaatsvervangend teambaas vertolkte binnen het team, was hij de man die we het vaakst aan de pitmuur zagen verschijnen tijdens Grand Prix-weekenden. Mallya kon namelijk lange tijd het Verenigd Koninkrijk niet verlaten en was dus zelden zelf aanwezig tijdens de raceweekenden.

Vervanger van Domenicali

Nadat Lawrence Stroll in 2018 de renstal overnam en de formatie veranderde in Racing Point, verliet Fernley het project. Na een kortstondige rol bij McLaren in de IndyCar, waar hij samenwerkte met Fernando Alonso, verscheen hij als vervanger van Stefano Domenicali als FIA Single-Seater Commission-voorzitter. Die rol vervulde hij tot 2022. Domenicali reageert op het trieste bericht. "Ik ben diep getreurd na het horen over het overlijden van Bob Fernley. Hij was een zeer belangrijk onderdeel van de Formule 1 en zijn liefde en passie van de sport zal voor altijd voortbestaan. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en vrienden in deze zeer trieste tijd."