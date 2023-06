Brian Van Hinthum

Donderdag 29 juni 2023 20:17

Hoewel Helmut Marko openlijk behoorlijk kritisch spreekt over Nyck de Vries, krijgt de Nederlandse coureur vanaf zijn collega's wel de nodige opbeurende woorden te horen. Teamgenoot Yuki Tsunoda nam het eerder op donderdag al voor zijn ploegmaat op, terwijl nu ook Max Verstappen zijn vertrouwen in De Vries uitspreekt.

Voorlopig maakt De Vries nog absoluut geen bijzondere indruk en raakte hij daarnaast betrokken bij verschillende crashes, zo had hij bijvoorbeeld een rampweekend in Bakoe en haalde hij in Miami de woede van Lando Norris op de hals door bij de start tegen hem aan te botsen, waarop de Brit hem vriendelijk doch dringend adviseerde om eens te proberen wat eerder te remmen. De Friese coureur blijft voorlopig puntloos in zijn eerste seizoen in de Formule 1 en dus wordt het tijd om na het wennen in de eerste paar races een stap vooruit te zetten.

Zo is motorsport

Een ander opmerkelijk verhaal uit deze week zorgde daarnaast ook voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen. Marko liet namelijk weten dat Christian Horner helemaal niet zat te wachten op de komst van De Vries en de Oostenrijker deed er nog een schepje bovenop door te stellen dat Horner voorlopig gelijk heeft. Geen lekkere woorden voor De Vries dus, maar hij krijgt nu bijval van Verstappen, die Marko natuurlijk als geen ander kent. "We weten allemaal dat de motorsport zo in elkaar steekt, toch? Je moet op de best mogelijke manier presteren. Het is niet voor altijd", zo citeert RaceFans de Nederlander vanuit Oostenrijk.

Duidelijke adviezen

Verstappen vervolgt: "Je kunt de dingen niet forceren. Het gaat erom hoe je samenwerkt met je team en meer ervaring opdoet. Uiteindelijk maakt het niet uit wat de mensen boven je zeggen. Het gaat om hoe je leert van je weekenden en de fouten die je maakt. Dat moeten we allemaal. Wordt baas over je auto en voel je comfortabeler. Je moet het zeker niet forceren. Praat met je engineers over wat je beter kan doen. Als dit soort dingen beter gaan, kan je betere resultaten krijgen. Als je één goed resultaat pakt, volgt er misschien een volgende. Dan voel je je steeds comfortabeler. Stress dus niet te veel, maar werk hard met de mensen om je heen die een verschil kunnen maken. Dat hoeft ik Nyck eigenlijk niet te vertellen, hij weet dat", besluit de tweevoudig wereldkampioen.