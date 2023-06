Brian Van Hinthum

Dinsdag 27 juni 2023 13:14

Het aankomende weekend staat de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring in Spielberg op het programma. De race in de bergen van Stiermarken is qua ligging vaak verraderlijk en dus gaan we een blik werpen op de verwachtingen van komend weekend.

De Red Bull Ring staat al sinds 1996 op de Formule 1-kalender. Het circuit is in 1969 ontstaan, toen was het nog de Osterreichring. Dat circuit heeft tot en met 1987 op de kalender gestaan, maar het werd als te gevaarlijk beschouwd en de Formule 1 wilde er niet meer op rijden. Herman Tilke ging in 1995 aan de slag om een korter, moderner circuit te bouwen. De baan is ook nog een periode door het leven gegaan als de A1-ring. Jacques Villeneuve wist de eerste race op het nieuwe circuit te winnen. Met 4318 meter is het een relatief klein circuit. Er worden 71 ronden gereden op de baan en met een 1:05.619 heeft Carlos Sainz het ronderecord in handen. Max Verstappen wist het vaakst te winnen op het circuit in Oostenrijk. Maar liefst vier keer ging de zege naar de Nederlander toe.

Weersvoorspellingen

Wegens de ligging tussen de bergen is het vaak afwachten wat de weergoden daadwerkelijk gaan doen, maar voorlopig ziet het er niet bepaald rooskleurig uit op en rondom de Red Bull Ring. De temperaturen lopen weliswaar van 20 tot en met 24 graden Celsius niet bepaald uiteen, maar er wordt wel flink wat nattigheid in Spielberg verwacht. Op vrijdag zullen de buien met name in de middag gaan vallen. Op zaterdag worden er rond 14:00 uur wat buien voorspeld. Op de zondag kan het van 12:00 uur tot en met 16:00 uur gaan regenen, waardoor we zeker aan het begin van de race de nodige nattigheid kunnen verwachten.