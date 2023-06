Joe Ellis & Remy Ramjiawan

Zaterdag 24 juni 2023 18:01 - Laatste update: 18:01

Het Amerikaanse investeringsfonds RedBird Capital Partners is naar verluidt in gesprek om een belang te nemen in het Alpine F1 team. Volgens Bloomberg overwegen de steenrijke Amerikaanse investeerders een minderheidsbelang in het Franse team in te nemen, waardoor ze zich zouden kunnen richten op de Britse activiteiten in Enstone.

Door deze stap zouden de Formule 1-faciliteiten van Alpine worden uitgebreid om vervolgens betere prestaties op de baan af te leveren. Naar verwachting zal de deal tussen de twee partijen op maandag 26 juni wereldkundig worden gemaakt, tijdens een evenement in de fabriek in Enstone.

Miljarden

Volgens het Italiaanse Tuttosport zouden de Amerikanen maar liefst een bedrag van tien cijfers overhebben voor het belang in Alpine. Daarmee breidt het fonds haar enorme repertoire van sportteams uit, wat momenteel al een waarde van 8,6 miljard dollar heeft. RedBird heeft namelijk de controle over de FSG Group en die is vervolgens weer de eigenaar van voetbalclub Liverpool, maar ook AC Milan en Toulouse.

De Formule 1 is populairder dan ooit en daardoor melden de geldschieter zich volop aan. Niet alleen willen nieuwe teams zich aanmelden voor een plekje in de koningsklasse, beleggers ruiken ook hun kans om een extra zakcentje te verdienen door te investeren in een renstal.