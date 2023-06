Sainz pakt gridstraf, Hülkenberg mogelijk ook in de problemen

Remy Ramjiawan

Zondag 18 juni 2023 01:16 - Laatste update: 01:21

Carlos Sainz is de eerste die een gridstraf te pakken heeft voor het ophouden van Pierre Gasly. De Spanjaard is de eerste van velen die voor de stewards mocht verschijnen om tekst en uitleg te geven. Nico Hülkenberg wist de tweede tijd te rijden, maar ook hij moet op het matje verschijnen bij de wedstrijdleiding.

Tijdens de kwalificatie in Canada gingen een heleboel coureurs in de fout. Zo werd Sainz opgeroepen voor het ophouden van Gasly. Lance Stroll heeft hetzelfde gedaan, maar dan bij Esteban Ocon. De Fransman zat vervolgens de Canadees weer dwars en mag daar tekst en uitleg over geven. Yuki Tsunoda heeft Hülkenberg opgehouden, maar ook Charles Leclerc in de weg gezeten. De Monegask heeft het vervolgens ook bij Tsunoda gedaan.

Straf voor Sainz

De stewards zijn er maar druk mee, maar hebben aan Sainz al een gridstraf van drie plekken uitgedeeld. De Ferrari-coureur verweerde zich door te stellen dat hij op het moment dat hij Gasly in de weg zat, zelf last had van Tsunoda. "Hoewel de inhaalbeweging van auto 22 (Tsunoda) de bestuurder van auto 55 (Sainz) verraste, is het onze vaststelling dat de bestuurder van auto 55 overwegend schuld had en onnodig auto 10 (Gasly) hinderde", aldus de stewards.

Hülkenberg

Voor Hülkenberg kan de tweede plek misschien ook nog in het water vallen. The Hulk zette de tweede tijd neer, maar deed dat net voor het vallen van de rode vlag. Op het moment dat de vlag viel, hield Hülkenberg niet de minimumtijd aan en daar mag hij op dit moment ook voor in gesprek met de stewards.