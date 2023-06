Redactie

Maandag 12 juni 2023 20:39 - Laatste update: 20:48

Vanaf dinsdag 13 juni is de game F1 23 te spelen voor gamers die hebben gekozen voor de early access-editie, vanaf vrijdag kan de rest van de spelers ermee aan de slag. Sinds enkele jaren zijn ook de zogeheten drivers ratings in het spel verwerkt en daarvan zijn inmiddels de cijfers gedeeld.

In de game kun je online tegen andere Formule 1-fans racen, een carrière of zelfs eigen team beginnen, proberen een zo snel mogelijk ronde te rijden en gewoon losse races en raceweekenden rijden. De grafische kwaliteit van de game zal ook gaan verbeteren en de hoop is dat de vele bugs en zogeheten glitches uit de game van vorig jaar, in deze editie niet meer aanwezig zullen zijn.

Verstappen

De game is op dit moment te spelen door content creators en dus komen de drivers rating naar buiten. Zo had Max Verstappen in F1 22 nog een algemene rating van 94 tijdens de introductie van het spel. Zijn ervaring werd op 72 geschat, racevaardigheden 98, bewustzijn 79 en zijn snelheid kreeg 97 punten. In de nieuwe game is de Nederlander erop achteruit gegaan. Zo is zijn ervaring weliswaar gegroeid naar 84 punten, maar zijn racevaardigheden is naar 96 gezakt. Qua bewustzijn geeft de ontwikkelaar de tweevoudig kampioen 85 punten en 94 punten voor zijn snelheid, dat maakt een overal score van 93, één punt minder dan vorig jaar.

Pérez

Ook de cijfers van teamgenoot Sergio Pérez zijn bekend geworden. De Mexicaan kreeg in 2022 nog een overal score van 88 punten, daar komt voor de editie van dit jaar één punt bij. Op het gebied van ervaring stijgt de Mexicaan van 83 naar 91 punten en qua racevaardigheden zit hij in 2023 dichter op de huid van Verstappen met 93 punten. Daarnaast wijst EA Sports naar een betere bewustzijn bij Checo, dan bij Verstappen, want met 86 punten heeft de Mexicaan één punt voorsprong. Qua snelheid legt de Mexicaan het wel af, want met een score van 87 is hij twee punten gestegen ten opzichte van vorig jaar, maar Verstappen krijgt daarvoor een score van 94.

Andere opvallers

Verstappen heeft met de overal score van 93 punten de hoogste rating van alle coureurs. Lewis Hamilton komt in de buurt met 92 punten en dat is ook het aantal dat Fernando Alonso achter zijn naam heeft staan. Charles Leclerc en Pérez worden met een algemene beoordeling van 89 even goed beschouwd. Nyck de Vries zit dit jaar ook in de game. De Nederlander heeft 50 punten voor zijn ervaring gekregen, 84 voor zijn racevaardigheden, 75 qua bewustzijn en 67 voor zijn snelheid. De voormalig Formule E-kampioen krijgt een overal score van 71 en wordt door het spel op gelijkwaardig niveau als Logan Sargeant beschouwd.