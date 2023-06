Redactie

Het lijkt erop dat de geruchten die rondzingen over Fernando Alonso en Taylor Swift definitief naar het rijk der fabelen verwezen kunnen worden. De Spaanse coureur ging een tijd lang leuk mee in de op TikTok gevormde geruchten, maar lijkt nu serieus aan het daten te zijn met iemand anders.

Een tijdje geleden staken er geruchten de kop op over Alonso en Swift, die met elkaar aan het daten geslagen zouden zijn. Deze ontstonden vlak nadat de Spaanse coureur in Australië het nieuws deelde dat hij en Andrea Schlager geen koppel meer waren. Rond dezelfde tijd dat de relatie van Alonso en Schlager aan zijn einde kwam, gingen ook Taylor Swift en haar toenmalige vriend Joe Alwyn uit elkaar. Swifties die ook fan zijn van de Formule 1, begonnen een link te leggen. Zo zouden bepaalde teksten in het nummer 'Style' gaan over Alonso.

Nadat fans ook een link legden tussen het nummer '33' waar Alonso aan refereerde en wat de leeftijd van Swift is, omarmde de tweevoudig wereldkampioen de meme ook zelf. Zo plaatste hij meermaals video's op social media waarin hij knipoogde met muziek van Swift op de achtergrond, wat weer voor grote hilariteit en meer geruchten op het internet deed zorgen. Een tijdje bleef het stil rondom het liefdesleven van de Spanjaard, maar nu lijkt het boek Swift toch daadwerkelijk dicht te kunnen.

Nieuwe vlam?

Het Spaanse Hola! weet namelijk te melden dat de man uit Oviedo nu werkelijk een nieuwe vlam heeft gevonden. Hij zou namelijk al zo'n twee maanden - dus ook in de periode waarin hij aan Swift gelinkt werd - aan het daten zijn met Melissa Jimenez. Niet per se een hele rare link, want de Spaanse presentatrice werkt voor DAZN en brengt verslag uit van de Formule 1, waar het tweetal elkaar dus regelmatig tegen het lijft loopt. In de paddock zou de vonk dus zijn overgeslagen en Alonso zou recent nog bij haar in Sitges, Catalonië op bezoek zijn geweest. Jimenez is overigens de ex van voetballer Marc Bartra, waar zij drie kinderen mee heeft. De in België geboren Spaanse ging begin 2022 met de voetballer uit elkaar.