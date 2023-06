Redactie

Vrijdag 9 juni 2023 15:26 - Laatste update: 15:36

Lewis Hamilton en Shakira zijn officieel aan het daten geslagen, zo weet People Magazine exclusief te melden. Een bron - die beide hoofdrolspelers kent - heeft aan het entertainmentmedium laten weten dat Hamilton en Shakira samen tijd door brengen en dat ze in het eerste stadium van daten zitten.

Tijdens het raceweekend in Miami kwamen de eerste geruchten naar buiten dat zangeres Shakira en Formule 1-coureur Hamilton het wel erg gezellig zouden hebben samen. Echter, destijds heerste er nog wat verwarring, aangezien Shakira met niemand minder dan Tom Cruise te zien was in de VIP-box tijdens de Grand Prix. Cruise was duidelijk geïnteresseerd in de Colombiaanse schone, maar later bleek dat die aantrekkingskracht niet van twee kanten kwam. Shakira zou enkel en alleen oog hebben voor Hamilton, met wie ze na afloop van de race een boottocht ging maken in de wateren van Miami. Daarvoor waren ze ook al gespot in een restaurant.

Artikel gaat verder onder video

Shakira hangt rond in Spanje met Hamilton

Tijdens de Grand Prix van Spanje werd Shakira wederom gespot in de paddock en na afloop ging met ze met Hamilton en een stel vrienden uit eten. Eén van de vrienden van Hamilton, Mustafa the Poet, deelde een foto van dit moment op zijn Instagram. Op deze foto was te zien hoe de groep genoot van wat cocktails en zichtbaar een gezellige avond had. Maar wat meer opviel, was dat Hamilton plaats had genomen naast Shakira en zijn hand om haar middel sloeg. Vanaf dat moment leek niemand er meer aan te twijfelen: deze twee laten elkaars hart sneller kloppen. En dit wordt nu bevestigt door een bron - dicht bij het vuur - aan People Magazine.

OOK INTERESSANT: Hill: 'Mercedes moet erover nadenken het super slecht te gaan doen dit jaar'

Shakira en Hamilton "brengen tijd samen door"

"Ze brengen tijd samen door en bevinden zich in de fase van 'je leren kennen'", zo laat de insider weten aan het Amerikaanse tijdschrift. "Het is leuk en flirterig." Het medium probeerde na deze scoop nog een reactie los te peuteren bij het management van zowel Shakira als Hamilton, maar daar werd tot op heden nog niet op gereageerd.