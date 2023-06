Lars Leeftink

Fernando Alonso denkt dat Max Verstappen met Red Bull Racing de komende jaren nog genoeg kansen krijgt om een aantal wereldkampioenschappen toe te voegen, maar ziet ook een struikelblok voor de tweevoudig wereldkampioen die hem tot het seizoen 2026 kampioenschappen kan kosten.

Tot nu toe is Alonso achter Verstappen en zijn teamgenoot, Sergio Pérez, de best presterende coureur van de grid. De Spanjaard maakte afgelopen jaar de overstap van Alpine naar Aston Martin en had goede hoop dat hij daar weer voorin mee kon doen. Dit proces gaat echter sneller dan gedacht, want Alonso heeft al vijf podiumplekken achter zijn naam staan en staat derde bij de coureurs. Verstappen uitdagen zit er tot nu toe in 2023 echter nog niet in.

Dominantie Verstappen

In gesprek met PA News laat Alonso weten dat hij voorlopig genoeg kansen ziet voor Verstappen en Red Bull om titels te blijven winnen. "Tot de reglementswijzigingen in 2026, zal Red Bull meedoen om de kampioenschappen. Dus er komen nog heel veel kansen voor Max om een race te winnen. Hij is nog jong, de kalender is langer dan ooit, met 24 mogelijkheden om te winnen ieder jaar, dus hij kan records gaan verbreken." Toch is er volgens Alonso ook een valkuil.

Waarschuwing Verstappen

Alonso weet namelijk maar al te goed hoe het is om, ondanks twee titels op zak te hebben en te domineren, vervolgens daarna geen titel meer te winnen. Alonso waarschuwt Verstappen er dan ook voor niet alles voor lief te nemen. In plaats daarvan moet de Nederlander hard blijven werken, om zo nog meer titels te winnen. “Er zijn natuurlijk ook geen garanties. Toen ik mijn twee kampioenschappen won [2005 en 2006], dacht ik dat ik er nog wel wat meer zou winnen en een hoop overwinningen zou hebben. Dus Max moet niet zomaar gaan relaxen, want dingen kunnen snel veranderen.”