Donderdag 8 juni 2023 13:02 - Laatste update: 13:11

Red Bull is in 2023 wederom het beste team gebleken in de Formule 1, met wellicht nog wel meer dominantie dan het in 2022 liet zien en Mercedes in het vorige tijdperk meemaakte. De vraag die iedereen nu stelt is: gaat er nog een team komen dat in 2023 of in het huidige tijdperk in de buurt kan komen van Red Bull, of gaat 2026 pas weer de eerste kans zijn?

In 2022 begon, nadat de Formule 1 in 2014 voor het laatst een nieuw tijdperk was ingegaan, een nieuwe periode voor de Formule 1. Een nieuw tijdperk, met als idee het speelveld via regels op en buiten de baan dichter bij elkaar te brengen. Dit gebeurde onder meer met de regels omtrent de budgetcap, de gelimiteerde tijd in de windtunnel voor de topteams en nieuwe auto's die volgen en inhalen makkelijker moesten maken. De FIA hoopte op deze manier te voorkomen wat er in het vorige tijdperk was gebeurd: dominantie van één team.

Impact regels

Laten we beginnen met het positieve: achter Red Bull was het in 2022 al behoorlijk spannend en waren de verschillen klein, maar in 2023 lijkt dit alleen nog maar toegenomen te zijn. Naast Mercedes en Ferrari is nu ook Aston Martin in staat om voor podiumplekken te strijden, waardoor er voorin meer variatie is. Ook in het middenveld is er nu meer competitie, aangezien er niet echt meer gesproken kan worden van een achterhoede. Alfa Romeo, Haas, AlphaTauri en Williams vormen het middenveld en ontlopen elkaar amper. Daarnaast heeft de FIA geconstateerd dat er flink wat meer inhaalacties en gevechten zijn geweest in 2022 ten opzichte van 2021. Of dit in 2023 ook het geval zal zijn is afwachten, maar ondanks de statistische verbeteringen zijn er ook klachten.

Deze komen vooral van de coureurs vandaan, die nog niet al te veel merken van het makkelijker inhalen en volgen. Vooral DRS zorgt ervoor dat er nog inhaalacties gemaakt worden, maar puur op snelheid hebben de coureurs het lastig om bij de coureur te blijven die voor hem rijdt. Daarnaast hebben de reglementen overal impact op gehad, behalve daar waar het voornamelijk voor bedoeld was: de strijd om de titel. In zowel 2022 als 2023 zijn Max Verstappen en Red Bull Racing dominant, precies dat wat de reglementen moesten voorkomen.

Regelwijzigingen?

De vraag die eigenlijk na de eerste race al gesteld werd, vooral vanuit Ferrari en Mercedes, was of er geen regelwijzigingen moesten komen om de dominantie van Red Bull tegen te gaan. Naast verbeteringen van de concurrentie zou dat de enige optie zijn om de sport spannender te maken. Voor nu zijn er geen aanwijzingen dat er regelwijzigingen komen of de concurrentie daarop aandringt bij de FIA. Tijdens de periode waarin Mercedes domineerde gebeurde dit regelmatig, terwijl dit ook in 2022 het geval was. Toen ging het om porpoising, iets wat Red Bull wel onder controle had maar de overige teams niet. Via vooral Mercedes werd er toen flink wat druk gezet op het autosportorgaan, waardoor er vervolgens regelwijzigingen vanuit de FIA kwamen voor de Grand Prix van België en begin van 2023. De regelwijzigingen van de Grand Prix van België zijn inmiddels alweer in de prullenbak beland, terwijl er door de coureurs amper meer over porpoising wordt gepraat. Het zijn echter geen nieuwe regels die ervoor hebben gezorgd dat Red Bull al in het zich is. Het zal dus van de teams zelf moeten komen. Concurrenten als Aston Martin, Ferrari en Mercedes hebben daar tot eind oktober nog een extra hulpmiddel voor tot hun beschikking.

Straf Red Bull

Eind 2022 kreeg Red Bull namelijk een straf van 10% minder tijd in de windtunnel voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. Hierdoor heeft Red Bull tot ongeveer eind oktober 63%, terwijl Ferrari 75% heeft, Mercedes 80% en Aston Martin zelfs 100%. Een groot voordeel dus voor Ferrari en Mercedes, maar zeker voor Aston Martin. Het is dan ook niet zo gek dat Aston Martin als enige echt dichterbij is gekomen, maar van Ferrari en Mercedes werd wel verwacht dat ze mede door die straf het gat meer konden dichten dan nu het geval is. Steker nog: het gat lijkt alleen maar groter geworden. Hoeveel kans maken de drie teams achter Red Bull om het gat te dichten?

Mercedes

Voor Mercedes begon het seizoen 2023 wat hoopgevender dan in 2022 het geval was. Toch bleek Aston Martin, een klantenteam, ineens sneller te zijn. De focus lag dus niet op Red Bull uitdagen, maar op concurreren met Aston Martin en Ferrari. Teambaas Toto Wolff en coureur George Russell lieten na de eerste race al weten dat ze Red Bull wel alle races zien winnen in 2023, en tot nu toe hebben ze gelijk gekregen. Mercedes lijkt met de eerste upgrades, doorgevoerd in Monaco, wel een goede stap gezet te hebben. Het team staat nu tweede bij de constructeurs en werd tijdens de Grand Prix van Spanje zelfs tweede en derde. Er kwamen zelfs strijdlustige woorden uit de mond van Lewis Hamilton en Wolff, die hun ogen al gericht hebben op Red Bull. Op de baan is het gat echter tijdens elke race meer dan twintig seconden geweest, terwijl ze ook al een achterstand op Red Bull hebben van meer dan 130 punten. Toch lijk Mercedes momenteel de grootste kanshebber om dicht in de buurt van Red Bull te komen tijdens dit seizoen of de komende jaren.

Aston Martin

Bij Aston Martin zullen ze waarschijnlijk al blij zijn met hun huidige positie. Het doel voor het seizoen was om af en toe mee te doen om podiumplekken. In 2023 heeft Alonso al vijf podiumplekken verzameld, waardoor hij als enige met regelmaat naast de coureurs van Red Bull op het podium staat. Het bijzondere is dat het team dit heeft bereikt zonder de nieuwe fabriek al in gebruik te hebben genomen. Dit begint nu zo langzamerhand op gang te komen. De vraag die vooral heerst, is of Aston Martin hiermee ook een echte kans gaat krijgen om Red Bull bij te halen. Als het aan eigenaar Lawrence Stroll ligt wel.

Ferrari

Dan Ferrari, dat in tegenovergestelde richting is gegaan. Het historische Italiaanse team heeft tot nu toe in 2023 het nakijken en kan het amper opnemen tegen Aston Martin en Mercedes. Het team staat vierde bij de constructeurs en ziet de laatste raceweekenden het gat alleen maar groter worden. Er is een nieuwe teambaas, er zijn nieuwe mensen op andere belangrijke plekken en vooral veel afleiding van dat waar het om gaat: presteren. Op dit moment gaat het bijvoorbeeld meer over de onderhandelingen rondom Laurent Mekies, die teambaas van AlphaTauri moet worden vanaf 2024, dan dat het over de matige prestaties en betrouwbaarheid van de Ferrari gaat. Voor nu lijkt het niet realistisch om te denken dat dit binnen een paar races opgelost kan worden. Het lijkt vooral een kwestie van de lange termijn voor de Italiaanse renstal.

Overige teams

Achter deze teams is het niet realistisch om te denken dat een Alfa Romeo, Haas, AlphaTauri of Williams voor het einde van dit tijdperk, in 2025, deze stap kan zetten. Wat dat betreft maken McLaren en Alpine de meeste kans om flink te verbeteren. Alpine maakt de afgelopen weken een solide indruk en lijkt richting de drie eerder genoemde teams voor hun te gaan. Het staat momenteel stevig op de vijfde plek en scoort regelmatig met twee auto's punten. De vraag is of het team dit jaar of volgend jaar een stap kan zetten zoals Aston Martin dat gedaan heeft. Zowel het rijdersduo als de financiële mogelijkheden en de fabrieken zijn er om dit te bewerkstelligen.

Hetzelfde geldt voor McLaren, maar daar is meer werk aan de winkel. Het team heeft nog geen aansluiting gevonden met Alpine, iets wat ervoor zorgt dat het momenteel zesde staat. De teams achter hun lijken zeker op de lange termijn geen echte bedreiging, maar om naar Aston Martin, Mercedes, Ferrari en Alpine te gaan zal er vanuit het team flinke verbeteringen doorgevoerd moeten worden.