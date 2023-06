Brian Van Hinthum

Charles Leclerc besloot wegens de omstandigheden in Imola een helpende hand uit te steken door zijn racepak en -helm van de Grand Prix van Monaco te veilen. De opbrengt van de veiling schenkt hij volledig aan de getroffen mensen in Imola en de Monegask onthult nu het duizelingwekkende bedrag dat hij opgehaald heeft.

De regio Emilia-Romagna werd vorige maand geteisterd door noodweer en op de woensdag voor de Grand Prix hakte de Formule 1 na alle nare berichten rondom de omstandigheden in het gebied nét voor het weekend in Imola een knoop door en werd er besloten dat het niet veilig zou zijn om het hele circus te laten neerstrijken in het getroffen gebied. Emilia-Romagna, de bewuste plek in Noord-Italië, werd geteisterd door bizar noodweer, waardoor veel plekken overstroomd waren en er in verschillende gebieden evacuaties gedaan zijn. Om die redenen besloot men de hele boel af te blazen en het Formule 1-circus niet neer te laten strijken in het noodgebied.

Handjes uit de mouwen

Uiteindelijk werden er duizenden mensen getroffen in het gebied en dat greep ook de Formule 1-coureurs aan het hart. Verschillende rijders probeerden op hun manier een steentje bij te dragen aan het verhelpen van de ellende in het gebied. Zo zagen we hoe Yuki Tsunoda bijvoorbeeld de handjes uit de mouwen stak en meehielp in de straten van Noord-Italië om het gebied weer te herstellen en even later zagen we dus hoe Leclerc door middel van het veilen van zijn raceoutfit - inclusief helm, overall, schoenen en handschoenen - van zijn race in Monaco geld wilde ophalen om te schenken aan het getroffen gebied.

Enorm bedrag

De Ferrari-coureur heeft nu bekendgemaakt welk duizelingwekkende bedrag hij heeft weten op te halen als totale som van de verkochte producten. Op Instagram weet hij te melden dat er 358.000 euro is opgehaald met de verkoop van zijn gewilde producten. Zijn helm was met 306.000 euro het duurste product van het stel. Zijn unieke pak ging voor 61.200 euro, de handschoenen gingen voor 42.000 euro, terwijl de schoenen voor 20.400 euro over de toonbank gingen. "358.000 euro is een ongelofelijk bedrag waarvan ik zeker weet dat het een hoop mensen gaat helpen. Allemaal ontzettend bedankt", schrijft de coureur op zijn Instagram.