Lars Leeftink

Woensdag 7 juni 2023 21:45 - Laatste update: 21:48

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Will Power, coureur in IndyCar, weten dat hij graag alle F1-coureurs in dezelfde auto zou willen zien rijden, kreeg Viaplay op de beurs een klap te verwerken, haalde Richard Bradley uit naar George Russell na zijn incident met Lewis Hamilton in Spanje, kwam het gerucht naar buiten dat de Grand Prix van Nederland en België elkaar in de toekomst gaan afwisselen op de F1-kalender en bleek ook Max Verstappen zonder het te weten betrokken te zijn bij het volgende hoofdstuk omtrent de geruchten waarin Shakira en Hamilton een hoofdrol spreken. Dit is de GPFans Recap van 7 juni.

Viaplay keihard onderuit op de beurs, 1 miljard euro verdampt

Viaplay krijgt momenteel klap na klap te verwerken. Eerder deze week werd al duidelijk dat de inkomsten van het bedrijf flink lager uitvallen dan verwacht en dat nieuws heeft nu ook beleggers bereikt. Het aandeel, in Zweedse kroon, is behoorlijk gedaald ten opzichte van een periode terug en sluit aan op de huidige trend rondom Viaplay. Meer lezen? Klik hier!

Bradley maakt Russell voor leugenaar uit: "Hij wist precies waar Lewis was"

Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje kwamen George Russell en en Lewis Hamilton aan het einde van het rechte stuk met elkaar in aanraking. Russell kwam na het incident niet verder dan Q2, terwijl Hamilton wel Q3 bereikte. De jonge Brit weigerde na afloop zelf het boetekleed aan te trekken en wordt nu zelfs voor leugenaar uitgemaakt door Brits autocoureur Richard Bradley. Meer lezen? Klik hier!

Volgend hoofdstuk Shakira: Verstappen volgt Colombiaanse zangeres op Instagram

Shakira is al een paar weken een hot topic in de Formule 1. De Colombiaanse zangeres is sinds vorig jaar vrijgezet na het beëindigen van haar veelbesproken relatie met Gerald Piquet, voormalig voetballer van Barcelona. Shakira werd de afgelopen tijd veelvuldig met Lewis Hamilton gespot en ook afgelopen zondag was ze rondom de Grand Prix vaak in beeld. Het volgende hoofdstuk is aangebroken, want zelfs Max Verstappen lijkt zich nu ongewild in de situatie gemengd te hebben. Meer lezen? Klik hier!

'Zandvoort raakt jaarlijkse Grand Prix kwijt door nieuwe deal België'

De organisatie van de Grand Prix van België is voortgang aan het maken om de Formule 1 op het circuit van Spa-Francorchamps te houden. Het contract van de race loopt dit seizoen, als enige race in 2023, af en de geruchten omtrent een race in Zuid-Afrika waren dit seizoen al hardnekkig. De laatste geruchten omtrent de race in Zuid-Afrika en het nieuws vanuit de Belgische pers brengt echter goed nieuws voor Belgische fans. Het zou de bedoeling zijn om afwisselend met Zandvoort een Grand Prix te organiseren, waardoor Nederland zijn jaarlijkse F1-race kwijt zou raken. Meer lezen? Klik hier!

Will Power heeft medelijden met F1-coureurs: "Stel je voor dat iedereen Red Bull had"

Will Power, coureur in IndyCar, vindt dat iedereen ter wereld moet weten dat de raceklasse waarin hij actief is veel competitiever is dan de Formule 1. Volgens de coureur die aan de andere kant van de Atlantische Oceaan voor Team Penske racet, zou de koningsklasse veel vermakelijker worden als alle coureurs een Red Bull-bolide hadden. Hij concludeert dat Max Verstappen dan niet elke race zou winnen en dat de Formule 1 dan veel competitiever zou worden. Meer lezen? Klik hier!

Sky Sports F1 schorst twee analisten na seksistische uitspraken

Een paar werknemers van Sky Sports stonden woensdag in de belangstelling. Dit keer gaat het om Sky Sport F1 Italia, dat voor de Grand Prix van Canada op zoek moet naar nieuwe analisten. Davide Valsecchi en Matteo Bobbi zijn namelijk geschorst vanwege seksistisch hebben uitlatingen over vrouwen tijdens het verslag van de Grand Prix van Spanje. Meer lezen? Klik hier!