Jordy Stuivenberg

Woensdag 7 juni 2023 10:10 - Laatste update: 10:33

Sky Sport F1 Italia moet voor de Grand Prix van Canada op zoek naar nieuwe analisten, want Davide Valsecchi en Matteo Bobbi zijn geschorst. De twee zouden zich seksistisch hebben uitgelaten over vrouwen tijdens het verslag van de GP van Spanje en hoeven zich voorlopig niet in de paddock te melden.

Valsecchi en Bobbi schopten het in de Formule 1 tot testrijder bij teams als Lotus en Minardi en maken nu onderdeel uit van het analistenpanel van Sky Sport F1 Italia. In die hoedanigheid waren ze ook aanwezig in Barcelona en kwam het gesprek op de updates die de verschillende teams daar meebrachten. “Ik wil Davide laten weten dat ik achter hem ook een fraai update-pakket zie, als hij even omdraait”, zei Bobbi in de live-uitzending. “Helaas heb ik me laten vertellen dat je die niet mag testen”, reageerde Valsecchi daarop.

Uitgebreide excuses

Sky zou de twee nu in ieder geval voor de race in Canada hebben geschorst. Later moet duidelijk worden of er verdere stappen worden ondernomen. Het tweetal heeft er zelf al voor gekozen om excuses aan te bieden. Valsecchi ging op de situatie in via Instagram. “Het spijt me enorm. Zondag na de race voerden we een smakeloos gesprek en gebruikten we ongepaste, respectloze woorden. Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan iedereen die beledigd voelt, aan vrouwen en aan Sky”, luidde zijn reactie na de ophef over zijn uitspraken.

Bobbi ging uitgebreider in op de situatie, die ontstond na een grap van zijn kant. “Ik was de aanjager van een grap die er op een heel onplezierige manier uit kwam. Dat was niet mijn intentie. Ik ben alles behalve respectloos en wil mijn welgemeende excuses maken aan iedereen die zich beledigd voelt. Daarnaast wil ik uitspreken dat ik iedereen respecteer, ook alle vrouwen. Ik werk nu tien jaar als commentator bij Sky. Het voelt als mijn familie, maar we hebben nog nooit in deze situatie gezeten. Het is een fout, daarvan leer je en je begint opnieuw.”