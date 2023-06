Vincent Bruins

Woensdag 7 juni 2023 08:02

Will Power vindt dat iedereen ter wereld moet weten dat de IndyCar Series veel competitiever is dan de Formule 1. Volgens de coureur die aan de andere kant van de Atlantische Oceaan voor Team Penske racet, zou de koningsklasse veel leuker zijn alle coureurs een Red Bull-bolide hadden. Hij concludeert dat Max Verstappen dan niet elke race zou winnen en dat de Formule 1 dan veel competitiever zou worden.

De 42-jarige Australiër neemt al sinds 2005 deel op het hoogste niveau in de Amerikaanse racerij. Hij werd in 2014 en 2022 kampioen in de IndyCar Series na al 41 races op zijn naam te hebben geschreven in de ChampCar en IndyCar. In 2018 won hij ook nog de beruchte Indianapolis 500.

Medelijden met de coureurs

"Het is zo uitdagend, het is een fantastisch veld, het sterkste veld ter wereld, en mensen moeten weten hoe het zit, zeker vergeleken met Formule 1," legde Power uit tegenover NBC Sports. "Formule 1 is een grap als we het hebben over competitie, maar dan heb ik het niet over de coureurs. Ze hebben ongelooflijk goede coureurs. En ik heb medelijden met hen, omdat ze niet de de voldoening kunnen ervaren die wij tijdens het racen, omdat dat het hoogste niveau in de open wheel-autosport is. Ik denk dat Formule 1 veel beter zou zijn, als ze dezelfde formule hebben als IndyCar. Ik hou van de technologie en de constructeurs. Ik vind dat geweldig. Maar vanuit het perspectief van de fans, hoe cool zou het zijn als iedereen een Red Bull had?"

Verstappen zou niet elke race winnen

"Je weet nu al dat Max iedere race gaat winnen, als er niks fout gaat," vervolgde de Penske-coureur. "Stel je voor dat je een rookie bent, dan kan je [hier in IndyCar] waarschijnlijk een race winnen. Zoiets zou ontzettend vet om te zien zijn [in de Formule 1]. Maar je weet dat dat nooit gaat gebeuren met de politiek daar. Er moeten een boel jongens vast gefrustreerd zijn. Denk aan Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, [Fernando] Alonso. Dat zijn een aantal geweldige coureurs die überhaupt geen kans krijgen om te winnen. Ze kunnen alleen alles halen out het materiaal dat ze hebben. Als iedereen een Red Bull had, zou Max absoluut niet elke race kunnen winnen. En wie wil nou een kampioenschap winnen, als je simpelweg de beste auto hebt gekregen? Belachelijk!