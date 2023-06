Remy Ramjiawan

Jos Verstappen en Michael Schumacher reden in de begindagen van hun Formule 1-carrières bij Benetton rond als teamgenoten. Niet alleen op de baan kon het duo het goed met elkaar vinden, ook buiten de baan was dat zo en daardoor heeft regerend wereldkampioen Max Verstappen een bijzonder band met 'oom Michael' overgehouden. In gesprek met The Times gaat de Nederlander daar op in.

Over de huidige gezondheidsstatus van de Duitse legende is maar weinig bekend. Jos Verstappen en Michael Schumacher waren binnen de paddock goede vrienden, maar ook daar buiten. Op vakantie gaan met beide families, dat gebeurde geregeld en daar heeft een jonge Max Verstappen dan ook kennis gemaakt met een nog iets jongere Mick Schumacher. Toch herinnert de Red Bull-coureur zich ook nog de zevenvoudig kampioen.

'Voor mij was hij oom Michael'

"Ik herinner me een paar vakanties. Ik was vrij klein; ik wist niet dat hij [Michael Schumacher red.] zevenvoudig wereldkampioen was. Hij leek meer op oom Michael die rondliep", zo opent Verstappen. Voor velen is Schumi de reden geweest om de Formule 1 te gaan volgen, maar die status had hij simpelweg niet voor de jonge Verstappen. "Hij was heel aardig, makkelijk in de omgang. Eenvoudig. Mensen denken dat alles altijd magisch is en dat er veel glitter en glamour rondloopt, maar het zijn gewoon familiemensen bij elkaar."

Jos Verstappen & Michael Schumacher

Max en Mick

In die periode heeft hij ook kennis gemaakt met een jonge Mick Schumacher. Afgelopen seizoen knokte het duo met elkaar tijdens de race op Silverstone en Schumacher moest toegeven dat het toch wel speciaal was om met de Nederlander te strijden om de punten. "Ik herinner me dat we een vakantie hadden in Noorwegen waar we gingen skiën, maar het was min 26 graden op een gegeven moment dus we waren meer binnen aan het spelen. En we wisten niet eens hoe we moesten communiceren omdat hij Duits sprak en ik Nederlands. Daarna begonnen we allebei aan onze kartcarrière. Op een gegeven moment zagen we elkaar weer op de kartbaan. Het was een beetje hit and miss, maar soms spraken we over vroeger."

Inspiratiebron

Verstappen wordt vaak vergeleken met grootheden uit het verleden, zoals bijvoorbeeld Ayrton Senna, maar hij onthult dat hij geen echte inspiratiebron (nodig) heeft. "Ik heb dat nooit met iemand gehad. Dat ik zoals hem wilde zijn of ik wilde bereiken wat hij heeft bereikt. Nooit. Ik heb nooit posters of zoiets gehad", aldus Verstappen.