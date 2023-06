Jeen Grievink

Maandag 5 juni 2023 16:53

Max Verstappen kende een bijzonder dominant weekend in Spanje en dat begon al op de vrijdag tijdens de vrije trainingen. Al rijdend herkende hij over de boordradio het geluid van de ringtone van Dr. Helmut Marko op de achtergrond. "Dat brengt hem op een ander niveau", zo zegt Red Bull-teambaas Christian Horner.

Verstappen kende een weergaloos weekend op het Circuit de Catalunya in Montmélo, Barcelona. Van begin tot eind domineerde hij de tijdenlijst, zo ook op de vrijdag, toen hij tijdens de tweede vrije training blijkbaar tijd over had om zich met andere dingen bezig te houden. Terwijl zijn engineer, Gianpiero Lambiase, hem wat instructies gaf, hoorde Verstappen op de achtergrond een telefoon overgaan. "Iemands telefoon gaat over. Is dat die van Helmut? Haha", zo zei hij. Het bleek dat hij gelijk had, want Lambiase bevestigde dat het inderdaad die van Marko was. Volgens Horner geeft dit wel aan op welk niveau Verstappen zit, dat hij zich met dit soort randzaken kan bezighouden zonder aan prestaties in te leveren.

Ringtone herkennende Verstappen "op ander niveau"

"Als hij vanuit de auto de telefoon van Helmut Marko herkent, heeft hij net die extra bandbreedte die hem op een ander niveau heeft gebracht", zo zegt Horner in gesprek met Motorsport.com. "En ik denk dat het opwindende aan hem is, dat hij nog steeds beter wordt." Dat Verstappen een bijzonder goed gehoor heeft, bewees hij al eens eerder toen hij tijdens een gesprek via de boordradio op de achtergrond een wheelgun hoorde. "Zijn de Ferrari's aan het dubbel stacken?", zo vroeg hij. Ook dat bleek te kloppen.

Spanje 2016 vs Spanje 2023

Horner blikte ook nog even terug op de zege van Verstappen in Spanje, dezelfde locatie waar hij zijn debuut maakte voor Red Bull Racing in 2016. Ook toen wist Verstappen de race te winnen. "Ik denk dat hij in 2016 erg rauw was. Hij was ongelooflijk snel, groots en een natuurtalent. Hij heeft nu nog steeds die natuurlijke snelheid en enorme vaardigheden, maar ik denk dat hij nu ook de ervaring en mentale capaciteit heeft", aldus Horner.