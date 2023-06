Jeen Grievink

Maandag 5 juni 2023 14:22 - Laatste update: 14:25

Lewis Hamilton is erop gebrand Max Verstappen het vuur aan de schenen te leggen in de nabije toekomst. De zevenvoudig wereldkampioen liet na afloop van de Grand Prix van Spanje weten dat hij in dezelfde positie wil komen als zijn rivaal van Red Bull Racing. "Of op z'n minst met hem racen", zo zei Hamilton.

De race op Circuit de Catalunya in Barcelona pakte goed uit voor het team van Mercedes, dat dit weekend voor het eerst echt goed kon beoordelen of haar updates hadden gewerkt. Hamilton kwam als tweede over de streep, gevolgd door teamgenoot George Russell, die derde werd. Een dubbel podium voor Mercedes dus - en dat zorgt voor euforie bij de Duitse renstal. Het lijkt erop dat het updatepakket werkt en dat Mercedes een stap voorwaarts heeft gezet. Hamilton praat dan ook niet graag meer over Ferrari of Aston Martin, maar wil vooruitkijken. Hij richt zijn pijlen op Verstappen en Red Bull Racing, zo liet hij weten op de persconferentie.

Hamilton "wil zijn waar Verstappen is"

Na afloop van de Grand Prix van Spanje schoof Hamilton, samen met Verstappen en Russell, aan bij de gebruikelijke persconferentie. Daar gaf hij aan zich goed te voelen en de volgende stap te willen zetten op de baan. Hamilton is erop gebrand om wederom de strijd met Verstappen aan te gaan, iets dat ze in 2021 wekelijks deden. "Ik voel me fit en gezond en ik heb een zeer solide race gehad, dus ik denk dat we zo doorgaan zolang ik kan", zo sprak de Brit, om vervolgens zijn doelen voor de nabije toekomst uit te spreken. "Maar, ik wil zijn waar hij is", zo sprak hij, wijzend met z'n vinger richting Verstappen.

Hamilton wil "op z'n minst" racen met Verstappen

Hamilton hoopt de situatie van 2021 terug te kunnen brengen naar de Formule 1, toen hij week in, week uit vocht met de Nederlander om de wereldtitel. "Of met hem racen, op z'n minst", aldus de coureur uit Stevenage. "Ik ben super, super gefocust om op dat punt te komen, en ja, er is nog een lange weg te gaan."