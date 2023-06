Verstappen totaal niet bezig met recordaantal zeges: "Niet te vergelijken"

Jordy Stuivenberg

Zondag 4 juni 2023 19:52

Op de plek waar Max Verstappen in 2016 zijn eerste Grand Prix won, stond hij vandaag voor de 40e keer op de hoogste trede van het podium. De Nederlander heeft nog één overwinning nodig om Ayrton Senna te evenaren, maar tilt daar niet al te zwaar aan.

Verstappen werd na afloop van de Grand Prix van Spanje gevraagd wat het behalen van records voor hem betekent. Als de Red Bull-coureur de overwinningen dit seizoen aaneen blijft rijgen, dan kan niet alleen Senna, maar ook Alain Prost en Sebastian Vettel als het gaat om overwinningen. Prost staat op 51 zeges, Vettel op 53. Het is echter niet zo dat Verstappen uitkijkt naar de momenten dat hij deze legendes kan passeren.

“Nee, ik ben er niet in geïnteresseerd om bovenaan zulke lijstjes te staan”, reageerde Verstappen bij Sky Sports F1. “In de Formule 1 heb je daarvoor veel goede jaren achter elkaar nodig en je moet ook een goede auto hebben om zoiets te bereiken. Zonder goede auto ben je nergens in de Forule 1, dat weet ik. Daarom genieten we er nu ook zo van. Maar als je het realistisch bekijkt: we rijden nu veel meer races, dus je kunt het niet echt vergelijken.”

Kleine Max

Toch laat het hem ook niet helemaal koud dat hij nu al tot de grootste coureurs ooit behoort. “Het is natuurlijk wel mooi om je naam daar te zien. Als kleine jongen had ik daar nooit van duren dromen”, legt hij uit, om vervolgens nog kort terug te blikken op overwinning nummer 40. “De harde band was hier niet goed, maar dat konden we niet weten, omdat we die compound niet geprobeerd hadden. Dat moeten we analyseren, maar we hadden genoeg speelruimte.”