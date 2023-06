Jordy Stuivenberg

Zondag 4 juni 2023 14:18

De maand mei is achter de rug en dat betekent dat het tijd is om de mooiste inhaalactie van de maand bekend te maken. Na het scrappen van de Grand Prix van Imola bleven alleen de races in Miami en Monaco over en laat het op stratencircuits nu doorgaans knap lastig zijn om in te halen.

In Miami telden we in 57 ronden 60 inhaalacties, in Monaco bleef de teller steken op 22. Heel veel keuze was er deze maand dus niet, maar de Crypto.com Overtake of the Month Award van de Formule 1 gaat naar Kevin Magnussen. Hij stak in Monaco binnendoor bij Logan Sargeant in Mirabeau Haute met als doel de aansluiting bij de top 10 te behouden, maar viel ver terug toen hij lang doorreed op slicks en haalde de finish niet. Nu blijkt hij dus toch iets over te houden aan de verder teleurstellende race.

“Natuurlijk is het mooi om deze award te krijgen”, vertelt de Deense coureur in een video van F1.com. “Het betekent veel voor me, omdat de fans kiezen. Het was een inhaalactie in een race die voor mij niet goed eindigde, maar het is mooi om steun te krijgen van de fans en te winnen in Monaco, waar het zo lastig is om in te halen. De inhaalactie kwam op een doorslaggevend moment, want de Williams raakte de aansluiting bij de rijders ervoor kwijt.”

Kritiek moment

Magnussen maakte dan ook de afspraak dat zijn team hem zou laten weten als de situatie kritiek zou worden, in die zin dat de top 10 buiten bereik zou raken. “Ik moest bij blijven om kans te houden op punten. Het team liet me weten dat het krap begon te worden, dus ik ging ervoor en gelukkig ging het allemaal goed”, aldus Magnussen, die uiteindelijk na 70 ronden alsnog zijn strijd moest staken.

