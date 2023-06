Verstappen snelste in laatste vrije training in Spanje in wisselvallige omstandigheden

Vincent Bruins

Zaterdag 3 juni 2023 13:32 - Laatste update: 15:05

Max Verstappen heeft de derde en laatste vrije training in Spanje als snelste afgesloten. De Nederlander klokte een rondetijd van 1:13.664 en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Over twee en een half uur is het alweer tijd voor de kwalificatie waarin de startgrid voor de Grand Prix van zondag wordt bepaald.

De zaterdag op Circuit de Barcelona-Catalunya werd om 12:30 uur afgetrapt met de derde vrije training. De sessie begon in droge omstandigheden, maar de onweersbuien lagen meteen al op de loer. De buitentemperatuur was 22 graden Celsius en de baan was opgewarmd naar 28 graden Celsius. Er stond een zuidwesten wind van 2 kilometer per uur.

Artikel gaat verder onder video

Meteen naar buiten

Met de Alpines en de Ferrari's op de medium compound en de rest van het veld op de zachte band ging iedereen meteen naar buiten, toen het licht aan het einde van de pitstraat op groen ging. Alle twintig coureurs wilden maar al te graag nog even op een droge baan rijden. De teams vroegen aan hun rijders om nog gauw een kwalificatierun te doen, voordat de regen zou komen. Er werd verwacht dat de bui tien minuten na de start van de sessie boven de baan nabij Montmeló zou komen.

Verstappen naar P1, Sargeant crasht

Verstappen ging meteen sneller dan wie dan ook met een tijd van 1:13.664. Sergio Pérez was precies een kwart van een seconde langzamer dan zijn teamgenoot. Lewis Hamilton kwam op de derde positie terecht, 0.408 seconde langzamer dan Verstappen. De Mercedes-coureur klaagde over de boardradio dat de problemen met het rijgedrag van de W14 nog niet waren opgelost. Carlos Sainz wisselde van de mediums naar de zachte band om de vierde plek te pakken op 0.576 seconde achterstand. Fernando Alonso completeerde de top vijf in zijn Aston Martin met een tijd van 1:14.264. Zoals verwacht gingen de hemelsluizen om 12:40 open en de rondetijden zouden niet meer verbeterd worden. Logan Sargeant ging op hoge snelheid de grindbak in en raakte de bandenmuur in de laatste bocht. De sessie werd toen voor zo'n acht minuten stilgelegd.

Norris van inters naar zacht

Tijdens de rode vlag begonnen de druppels echt naar beneden te komen en niemand wilde degene zijn die als eerste naar buiten zou gaan. Halverwege de sessie ging Lando Norris de vochtige baan op, maar na een rondje op de intermediates hield de McLaren-coureur het alweer voor gezien. Met nog twintig minuten te gaan leidden de Ferrari's een groot deel van het veld naar buiten, ook op de band met de groene rand. Lance Stroll vond nog even de grindbak en werd door Aston Martin naar binnen gefloten om de vloer te laten checken. Met nog tien minuten te gaan nam Norris als eerste een gokje om de zachte band er weer onder te zetten, terwijl de baan aan het opdrogen was, maar hij was meerdere seconden langzamer dan Verstappen.

Verstappen pusht niet

De rest van het veld volgde het voorbeeld van Norris. Het was duidelijk dat het te droog was geworden voor de intermediates. Hamilton en Sargeant waren de enige coureurs die geen enkele ronde op de band met de groene rand reden. Verstappen liet over de boardradio aan zijn team weten dat het geen zin had om te pushen in de vochtige baanomstandigheden en dat het hem niet boeide dat de andere coureurs wel aan het pushen waren. De Nederlander sloot, dankzij zijn rondetijd van 1:13.664 vroeg in de sessie, VT3 af als snelste. Zijn landgenoot Nyck de Vries was in de slotfase nog kwaad op Carlos Sainz, nadat hij meermaals werd opgehouden door de Ferrari. De AlphaTauri-coureur werd uiteindelijk twaalfde in de derde vrije training.