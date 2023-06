Jeen Grievink

Jumbo stopt na dit jaar met het sponsoren van Max Verstappen en de Dutch Grand Prix. Een flinke domper, want de supermarktketen was één van de zes 'dragende krachten' achter het mogelijk maken van de race op Zandvoort. Circuitdirecteur Robert van Overdijk maakt zich echter totaal geen zorgen.

Het sponsoren van topsport komt langzaam ten einde voor supermarktketen Jumbo. De 'gele supermarkt' trekt na dit jaar de stekker uit het sponsoren van Verstappen en zijn thuisrace: de Grand Prix van Nederland. Een tegenvaller voor beide partners, maar in het geval van Zandvoort betekent dit dat de organisatie één van de zes 'founding partners' verliest. De Dutch Grand Prix wordt niet financieel gesteund door de overheid en dus leunt het evenement op sponsoren. Nu Jumbo wegvalt, is de vraag of dit de toekomst van de race in de duinen in gevaar brengt. "Nee", zo luidt het antwoord van circuitdirecteur Van Overdijk.

Organisatie wist "al maanden" van naderend afscheid Jumbo

Dat Jumbo zich terug gaat trekken uit de topsport en dus ook uit de Dutch Grand Prix, kwam niet als een verrassing voor Van Overdijk. "Wij wisten dit een aantal maanden geleden al", zo verklaart hij in gesprek met Motorsport.com. "Maar het is vooral jammer dat ze deze keuze maken. Voor de Dutch Grand Prix hebben ze vanaf dag één in ons geloofd, ook toen de rest van Nederland dat eigenlijk nog niet deed, en daarvoor hadden we natuurlijk ook al een band met de Jumbo Racedagen. Jumbo is voor ons altijd een hele belangrijke partner geweest."

Dutch Grand Prix niet in gevaar volgens Van Overdijk

Dat Jumbo nu wegvalt als één van de steunpilaren achter de Dutch Grand Prix, is geen reden voor paniek, zo verzekert Van Overdijk. "Als je aan mij vraagt of de Grand Prix hiermee in gevaar komt, dan is het antwoord natuurlijk 'nee'. De Dutch GP gaat sowieso door. Het is zoals gezegd jammer, maar let wel: in 2023 verandert er nog niets, we praten hier over 2024", aldus de circuitdirecteur, die tevens bevestigt dat er genoeg potentiële sponsoren in de rij staan om het plekje van Jumbo over te nemen.