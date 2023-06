Remy Ramjiawan

Vrijdag 2 juni 2023 15:02

De 41-jarige Fernando Alonso vindt dat Lewis Hamilton nog altijd kans heeft op zijn achtste wereldtitel, al verwacht dat Spanjaard dat Max Verstappen uiteindelijk degene is die de recordboeken kan gaan bestormen. Het huidige reglement loopt namelijk pas in 2026 af en er zijn weinig tekenen dat Red Bull Racing haar dominantie zal kwijtraken.

In het huidige tijdperk Formule 1 is Red Bull Racing het te kloppen team geworden. De concurrentie moet daarom hard aan de bak om het gat met het Oostenrijkse team te dichten. Dat heeft ervoor gezorgd dat Ferrari met updates in Barcelona is aangekomen, maar ook Mercedes heeft het qua filosofie over een andere boeg gegooid. Alles is erop gericht om het vuur aan de schenen van Red Bull te leggen, maar voorlopig is er nog een aanzienlijk gat.

Hamilton maakt kans op achtste titel

In het Britse Independent gaat Alonso in op de titelaspiraties van zijn voormalig teamgenoot Hamilton. " Lewis zal nog wel strijden om zijn achtste titel. Ik weet niet of dat volgend jaar is of in de toekomst, maar hij zal zeker nog een kans maken op het kampioenschap", zo voorspelt Alonso. De zevenvoudig kampioen kon met de W13 maar nauwelijks uit de voeten en ook de eerdere versie van de W14 was niet de bolide waar hij tevreden mee was. Teamgenoot George Russell presteerde vorig seizoen beter dan Hamilton, maar volgens Alonso is de 38-jarige coureur het racen nog lang niet verleerd. "Mercedes is een heel sterk team en Lewis is een heel sterke coureur. Hij vergeet niet hoe hij moet rijden, van het ene op het andere seizoen."

Verstappen kan records verbreken

Ondanks dat de Spanjaard verwacht dat Hamilton nog wel kan gaan knokken om zijn achtste wereldkampioen, voorspelt Alonso wel dat het Verstappen is, die de recordboeken zal gaan herschrijven. "Tot de reglementen in 2026 veranderen, zal Red Bull meedoen om de kampioenschappen, dus er zullen veel kansen zijn voor Max om races te winnen. Hij is jong, de kalender is langer dan ooit, met elk jaar 24 kansen om te winnen, dus hij kan onderweg records breken", zo ziet hij.

Dingen kunnen snel veranderen voor Max

Aan het einde van 2006 had Alonso zijn eigen tweede wereldtitel binnen, maar de keuzes daarna pakte niet zo gelukkig uit en hij trekt dan ook de vergelijking met Verstappen. "Maar er zijn ook geen garanties. Toen ik twee kampioenschappen won [in 2005 en 2006], dacht ik dat ik er nog een paar zou winnen en veel zou winnen, dus Max kan niet ontspannen omdat dingen snel kunnen veranderen", aldus Alonso.