Remy Ramjiawan

Donderdag 1 juni 2023 20:29

Sergio Pérez zit in zijn derde jaar bij Red Bull Racing en hoewel de coureur als ideale tweede rijder werd binnengehaald, knokt de Mexicaan dit seizoen met zijn teamgenoot om de wereldtitel. Hoewel het puntenverschil na de wedstrijd in Monaco is opgelopen tot 39 punten, gelooft Pérez nog altijd in zijn eigen kansen.

Vooral aan het begin van het seizoen viel het kwartje zo nu en dan de kant van Checo op. De Mexicaan heeft de titel King of the Streets verworven en dat heeft alles te maken met zijn overwinningen in de kleuren van Red Bull Racing. Ook dit seizoen wist de 33-jarige coureur op (semi) stratencircuits te winnen zoals in Djedda, maar ook tweemaal in Azerbeidzjan. Toch zat het Max Verstappen in die twee races ook niet mee en een echt gevecht op gelijke kracht is er nog niet gekomen. Mocht die er zijn, dan dicht de Mexicaan zichzelf grote kansen toen, want in zijn ogen is zijn snelheid vergeleken met Verstappen, niet minder.

'Ben een match voor Max'

Tegenover RaceFans legt Pérez het uit: "Ik ben al sinds het begin van het seizoen een match voor Max, op één of andere manier, soms beter, soms slechter. En dat is wat ik geloof dat je moet zijn." De RB19 is een sterk wapen en de titelstrijd zal naar verwachting tussen het duo van Red Bull worden uitgevochten en daarin is de tweede plaats het minimum wat gehaald moet worden.

'Max is moeilijkste teamgenoot om te hebben'

Verstappen wist de afgelopen twee jaar de titels te winnen en dus is hij momenteel de zogeheten 'benchmark'. "Ik denk dat teamgenoten zijn met Max, het is waarschijnlijk het moeilijkste wat je kunt hebben, omdat het een coureur is die het meest in vorm is van allemaal", zo moet hij toegeven. Toch dicht hij zichzelf echt nog wel kansen toe: "Maar ik geloof dat het mogelijk is om hem te verslaan."