Jan Bolscher

Donderdag 1 juni 2023 13:15 - Laatste update: 13:16

Nyck de Vries is na een sterk weekend in Monaco met een goed gevoel naar de Spaanse kust afgereisd. De AlphaTauri-coureur hoopt in Barcelona opnieuw een solide weekend af te kunnen werken.

De Vries kende een sterke kwalificatie in de dwergstaat door zich op de twaalfde startplaats te positioneren. Op zondag zat hij teammaat Yuki Tsunoda op de hielen qua race pace en verreed hij een foutloze middag ondanks de chaotische en uitdagende omstandigheden, om uiteindelijk ook op die twaalfde plaats over de streep te komen. Red Bull-topman Helmut Marko noemde het "met afstand" zijn beste weekend voor het team tot nu toe: "Dit is wat ik van hem wil zien, natuurlijk willen we meer van hem zien", zo klonk het onder andere. "Voorlopig gaan we niets veranderen." Daarmee leek de man uit Graz tussen neus en lippen door een einde te maken aan de speculatie in de media over het stoeltje van de Vries.

Artikel gaat verder onder video

Complimenten Helmut Marko

Een mooie opsteker, maar naar deze woorden gevraagd in een exclusief interview met GPFans vanaf het circuit in Barcelona blijkt dat De Vries het nu voor het eerst hoort: "In alle eerlijkheid is dit de eerste keer dat ik dat hoor, omdat ik de berichten niet echt meer lees", legt hij uit. "Uiteindelijk gaat het om wat je op het circuit doet, en dat is wat telt. Daar probeer ik mij op te focussen en hopelijk kan ik dat zo goed mogelijk doen en daarmee het beste voor het team betekenen. Tuurlijk is het leuk om te horen, maar het gaat erom wat we op het circuit laten zien", klinkt het.

Updates AlphaTauri

AlphaTauri introduceerde in Monaco een aantal updates, waaronder een nieuwe vloer, maar vanwege het bijzondere karakter van de baan daar konden er nog weinig conclusies getrokken worden over of dit de performance van het team ten goede komt. De Vries hoopt dit weekend meer duidelijkheid te krijgen: "Ik heb wel het gevoel dat we steeds iets dichter tegen de top tien aankomen. Ik hoop dat dit ons een extra zetje kan geven. Qua verwachtingen denk ik niet dat het heel veel anders is dan alle andere weekenden. Het zou mooi zijn als we weer met beide auto’s in Q2 kunnen zitten en dicht tegen die top tien aanzitten om te kunnen profiteren van andermans fouten of om het zelf on merit te kunnen doen."

De Vries in Monaco, 2023

Een extra uitdaging

De Formule 1 maakt dit weekend geen gebruik van de laatste chicane, maar in plaats daarvan wordt de layout gebruikt waarbij de laatste twee bochten snelle knikjes naar rechts zijn. De Vries vindt het enigszins jammer dat er weinig low speed-bochten meer zijn, ook gezien het feit dat bocht tien eerder al werd aangepast voor de MotoGP: "Maar ik vind Barcelona een fantastisch circuit en ik rij hier heel erg graag. Uiteindelijk zijn het maar twee bochten die anders zijn." Wel verwacht de 28-jarige coureur dat de bandendegradatie hierdoor een extra uitdaging wordt: "De linker voorband heeft het nu natuurlijk wel extreem zwaar te verduren. Dat gaat voor iedereen heel moeilijk zijn", aldus De Vries die hoopt net als in Monaco een solide weekend af te ronden.