Remy Ramjiawan

Woensdag 31 mei 2023 13:34 - Laatste update: 13:38

Andrew Shovlin, hoofd trackside-engineering Mercedes, heeft toegegeven dat het recente upgradepakket van het team "waarschijnlijk niet genoeg zal zijn" om de formaties weer races te laten winnen.

Het team introduceerde zijn nieuwe pakket tijdens de Grand Prix van Monaco, maar de ware aard van de prestatiewinst moet nog blijken. De Grand Prix van Spanje zou een beter beeld moeten geven van de vooruitgang die het team heeft geboekt, gezien de schat aan baangegevens waarover alle teams beschikken na jaren van testen voorafgaand aan het seizoen op het circuit. Mercedes eindigde in de straten van Monaco als vierde en vijfde en heeft het gat met Aston Martin tot slechts één punt teruggebracht.

Artikel gaat verder onder video

'Hadden het beter kunnen doen'

Shovlin vertelde in de F1 Nation-podcast over de feedback van Lewis Hamilton en de upgrades: "Hij heeft dit weekend goede dingen over de auto gezegd. Hij zei dat hij goed aanvoelt op de remmen en dat hij vertrouwen heeft. We zijn wel een beetje teleurgesteld over de kwalificatie. We hadden het beter kunnen doen als we in Q3 de juiste stappen hadden genomen", zo wijst hij naar de verbeterpunten. Met het pakket hoopt het team weer de weg omhoog in te gaan zetten, maar ook de concurrentie staat niet stil. Met het overnemen van de sidepods van Red Bull heeft het team wellicht een andere filosofie erop nagehouden, maar nu moet de renstal uit Brackley het concept nog gaan begrijpen.

Stap in de goede richting, maar nog niet genoeg

Toch tempert Shovlin de verwachting enigszins, voordat het Formule 1-circus afreist naar Spanje. "Maar je weet dat iedereen upgrades brengt, het is een drukke tijd van het jaar. Zoals ik al zei, we hebben er veel werk in gestoken [en] mensen hebben goed werk verricht om het zo snel te brengen. Er zit een enorme hoeveelheid nieuwe spullen op de auto. We zijn ervan overtuigd dat wat we gedaan hebben, een stap in de goede richting is, maar we zijn er ook van overtuigd dat het waarschijnlijk niet genoeg zal zijn en dat we meer werk te doen hebben", aldus Shovlin.