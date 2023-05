Remy Ramjiawan

Woensdag 31 mei 2023 11:06

Hoewel Sergio Pérez de bijnaam 'King of the Streets' toebedeeld heeft gekregen, was het weekend in Monaco er eentje om snel te vergeten voor Checo. Voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle vindt het in zijn column voor Sky Sports F1, inmiddels tijd worden dat de 33-jarige Mexicaan gaat accepteren dat hij simpelweg niet het niveau van teamgenoot en klassementleider Max Verstappen heeft.

Na de race in Monaco is het onderlinge puntenverschil tussen de twee titelkandidaten en teamgenoten opgelopen tot 39 punten in het voordeel van de Nederlander. Pérez wist de race in Monte Carlo in 2022 nog te winnen, maar kende een teleurstellend weekend in de editie van dit jaar. Tijdens de kwalificatie schreef de Mexicaan zijn RB19 af tijdens Q1 en daardoor stond hij voor een schier onmogelijke taak om tijdens de race zich in de punten te rijden. Verder dan een 17e plek kwam Checo niet en dus liep hij duur puntenverlies op.

Accepteren

Pérez heeft dit seizoen meermaals uitgesproken dat dit weleens zijn jaar zou kunnen worden en gaat de titelstrijd met zijn teamgenoot niet uit de weg. Toch is het puntenverschil aanzienlijk en moet de Mexicaan een tandje bijzetten om Verstappen niet uit het oog te verliezen. "Wat ik leerde toen ik in directe concurrentie zat met Ayrton Senna, Michael Schumacher en Mika Häkkinen en ik simpelweg niet kon tippen aan hun ruwe snelheid en begaafde talenten, was om alles te maximaliseren wat ik in de hand had. Zoals de set-up van de auto, de starts, bandenmanagement en verkeersmanagement enzovoort", zo legt Brundle uit wat hij in zijn tijd deed.

Deuk in zijn titelstrijd

"Sergio kan er beter voor zorgen dat hij als tweede eindigt en de genialiteit van Verstappen accepteren en dan de dagen waarop hij zijn eigen speciale magie levert, zoals Singapore vorig jaar en Bakoe dit seizoen, maximaliseren", zo luidt het advies van Brundle. Toch kijkt de Brit ook terug op het afgelopen raceweekend en wijst hij naar een neveneffect van de crash van Checo. "Het zorgt een enorme deuk in zijn Red Bull-auto en zijn kampioenschapsstrijd met teamgenoot Max Verstappen", aldus Brundle.