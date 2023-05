Vincent Bruins

Maandag 29 mei 2023 12:03 - Laatste update: 12:08

Ondanks dat Fernando Alonso wederom zijn meerdere moest erkennen in Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Monaco, geeft hij de strijd om de wereldtitel van 2023 nog niet op. De Spanjaard denkt dat hij normaal gesproken aan de leiding van het kampioenschap had moeten liggen met de geweldige resultaten die hij behaalt.

De Aston Martin-coureur opende het jaar met drie derde plekken op rij. Voor het team dat vorig jaar niet eens een top vijf-resultaat behaalde, kwam P4 in Azerbeidzjan dus eigenlijk een beetje als een teleurstelling. Alonso keerde in Miami terug op het podium en in Monaco pakte hij met de tweede plek zijn beste resultaat van het seizoen tot nu toe.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull en Max domineren

"Als ik terugdenk aan andere seizoenen, en dan heb ik het over het begin van de 21e eeuw en het begin van het vorige decennium, dan had ik aan de leiding van het kampioenschap moeten liggen met de resultaten die ik dit jaar tot nu toe heb behaald," legde Alonso uit. "Nu heb je echter Red Bull en Max [Verstappen] die elke race domineren en, zelfs met onze geweldige resultaten, staan we elke race een stap achter hen." Denkt hij dit jaar nog kans te maken op zijn derde wereldtitel? "Ik weet het niet. Ik had in 2010 [bij Ferrari] niet de beste auto en we arriveerden in Abu Dhabi als kampioenschapsleiders. Ook in 2012 had ik niet de beste auto en we vochten om de titel tot de laatste ronde in Brazilië."

OOK INTERESSANT: Alonso verdedigt pitstop voor nieuwe slicks: "Het was voor 99% droog"

Alonso geeft niet op

"Het kampioenschap is nog lang en we geven niet op," vervolgde de strijdlustige 41-jarige. "We hebben wel weekenden nodig waarin Red Bull wat problemen heeft, zoals Sergio [Pérez] hier had met een nulresultaat. En als Max nou ook zoiets één à twee keer meemaakt, dan zullen we wat dichterbij staan in de tussenstand. Dit is autosport. Alles kan gebeuren. Maar puur op snelheid denk ik niet dat we kans maken. We geven echter nog niet op."

Na zes van 22 Grands Prix ligt Alonso 51 punten achter kampioenschapsleider Verstappen en 12 punten achter Pérez.