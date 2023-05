Redactie

Zondag 28 mei 2023 10:35 - Laatste update: 10:35

Max Verstappen en Fernando Alonso waren de smaakmakers tijdens de kwalificatie in Monaco. Het onderlinge verschil was uiteindelijk 84 duizendsten op het scorebord en dat had alles te maken met de derde sector van de Nederlander.

De kwalificatie in Monaco wordt vaak omschreven als de kwalificatie van het jaar. De onderlinge verschillen zijn vaak een stuk minder groot en zo was het ook afgelopen zaterdag. Hoewel Charles Leclerc door het ophouden van Lando Norris is bestraft, zat hij uiteindelijk maar anderhalve tienden achter de tijd van de Nederlander. Ook Esteban Ocon moest slechts twee tienden toegeven op de poletijd.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen en Alonso

Een verschil van 84 duizendsten is maar moeilijk in beeld te brengen, maar met behulp van de volgende video's is het onderlinge verschil tussen Alonso en Verstappen goed te zien. De Nederlander was, naar eigen zeggen, voorzichtig in de eerste twee sectoren en trok alles uit de kast in de laatste sector.

Total commitment, immense skill and mind-blowing bravery šŸ¤Æ



What a final sector from @Max33Verstappen to topple Alonso! #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/IopkplombB — Formula 1 (@F1) May 27, 2023

Monaco Grand Prix lap time comparison between Max Verstappen and Fernando Alonso#MonacoGP pic.twitter.com/RrZksGJbWC — FORMULA ADDICT (@Formuladdict) May 28, 2023