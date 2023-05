De Vries benoemt 'uitdaging' in Monaco: "Maar geniet ervan hier te rijden"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 27 mei 2023 10:45

Nyck de Vries heeft een solide vrijdag achter de rug en noteerde de 16e en 17e tijd in de vrije trainingen. Zeker in de tweede sessie was het verschil met teamgenoot Yuki Tsunoda minimaal: slechts 0,022 seconden.

De Nederlandse coureur van AlphaTauri rijdt in Monaco zijn eerste ‘thuisrace’ van het seizoen, aangezien hij al een tijdje in Monaco woont. Daarnaast reed hij er eerder in de Formule 2 en Formule E. Het is echter andere koek om met een Formule 1-bolide door de nauwe straten te racen. “Ik geniet er wel van om hier te rijden”, blikt De Vries terug op de eerste dag van het Grand Prix-weekend. “We hebben een goede vrijdag achter de rug en zeker vooruitgang geboekt in beide sessies.”

De Vries stelt nog wel even tijd nodig te hebben om zich niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk thuis te voelen in Monaco. “Langzaam maar zeker voel ik me steeds comfortabeler in de auto op deze baan, maar we moeten nog wel aan onze balans werken. Monaco is geen circuit waar aerodynamica heel belangrijk is, dus we moeten op andere manieren zien te profiteren van onze upgrades.”

De focus voor de zaterdag mag duidelijk zijn, na een paar wisselvallige weekends voor De Vries. “We gaan ons huiswerk doen en moeten ervoor zorgen dat we geen fouten maken. In Q1 zullen er veel auto’s tegelijkertijd op de baan zijn. Het wordt dus een hele uitdaging om alles samen te laten komen in één rondje.”