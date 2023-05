Leclerc kan stokoud record Senna en Lauda evenaren: "Prioriteit ligt bij zege"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 27 mei 2023 09:48

Charles Leclerc gaat zich niet inhouden in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco, ook al maakte hij de afgelopen tijd wat foutjes op belangrijke momenten. De Monegask kan de eerste worden sinds Ayrton Senna met drie pole positions op rij in het prinsdom en dat lijkt hem een mooie doelstelling.

Leclerc en Ferrari maakten een lastige seizoensstart door en de resultaten vallen dan ook tegen. Hij staat slechts zevende in het wereldkampioenschap en beseft zelf ook dat hij constanter zal moeten presteren om daar verandering in te brengen. “In Baku vindt iedereen je een held, omdat je de pole position pakt en stel je niks meer voor als je ‘m in de muur zet”, vertelt Leclerc in gesprek met Sky Sports F1. “Ik ben altijd eerlijk tegen mezelf en durf ook toe te geven als ik over de schreef ga.

“Dat gebeurde bijvoorbeeld in de kwalificatie in Miami. Soms ga ik misschien over de limiet, maar ik denk dat dat me ook zo snel maakt op zaterdag. Dat is een van mijn kwaliteiten. Je kunt wel inhouden, maar in een seizoen als we nu doormaken, moet je alles geven om kans te maken op pole position”, klinkt de Monegask realistisch over zijn perspectieven voor dit raceweekend. Dat er kansen zijn, liet hij wel zien op vrijdag, want in VT2 was hij maar 0,065 seconden langzamer dan Max Verstappen.

Dat Leclerc in navolging van Niki Lauda en Senna de derde coureur kan worden met drie pole positions op rij in Monaco is een gegeven. Het doet de Ferrari-coureur zeker wat, al geeft hij meer om de resultaten op zondag. “Het zou natuurlijk geweldig zijn om net als zij drie pole positions op rij te pakken. Zij wonnen er daarvan waarschijnlijk ook twee of drie en dat is mij nog niet gelukt, dus daar ligt wel echt mijn prioriteit.”