Remy Ramjiawan

Donderdag 25 mei 2023 13:36 - Laatste update: 13:38

Volgens Sky Sports-verslagger Ted Kravitz zal Max Verstappen erop gebrand zijn om in Monaco terug te slaan na het resultaat van vorig jaar. Destijds wist teamgenoot Sergio Pérez er met de zege vandoor te gaan en dat had alles te maken met de kwalificatie op zaterdag. Hoewel de Brit een gemotiveerde Verstappen verwacht, hoopt hij op de 33e zege van Fernando Alonso.

Het Formule 1-kampioenschap krijgt dit weekend dan eindelijk vervolg na de afgelaste race in Imola. Verstappen wist in Miami op de hoogste treden te staan en hoewel Red Bull in Monaco wellicht een minder groot voordeel zal hebben op de concurrentie vergeleken met de voorgaande races, kan het team natuurlijk niet worden uitgesloten als het gaat om de overwinningskansen.

Resultaat dat de Formule 1 nodig heeft

In de podcast van Sky Sports F1 blikken de analisten van de Britse zender vooruit op de race in Monte Carlo. "ik ga voor de 33e overwinning voor Fernando Alonso. Ik klim aan boord van de 'hype-train'. Ik weet dat hij er veel in geïnvesteerd heeft. Het is een beetje een 'draggy' auto, maar hij kan geweldig met de banden omgaan en hij is zo'n slimme jongen die weet hoe hij moet winnen in Monaco", zo wijst hij naar Alonso. Toch is dat gegeven niet alleen voor de Spanjaard weggelegd. "Ik weet dat Max dat ook kan en dat geldt ook voor Lewis [Hamilton red.]. Toch denk ik dat dit het resultaat is waar hij [Alonso] voor gaat en het is een uitslag die de Formule 1 nodig heeft", zo vindt Kravitz.

'Zit er volledig naast'

Ondanks dat hij vindt dat een overwinning van Alonso noodzakelijk is, sluit hij een zege van Verstappen niet uit. "Het is allemaal lachen geweest tussen het Red Bull-duo, gezien hoe het vorig jaar eindigde. Laten we niet vergeten hoe het begon - het begon in Monaco met hoe Pérez zijn auto parkeerde", zo verwijst Kravitz naar de kwalificatie die werd afgevlagd met de schuiver van de Mexicaan. "Nou dat is de andere reden waarom Verstappen wil winnen en waarom ik er volledig naast zit dat Alonso Monaco wint. Verstappen zal Monaco daarom willen winnen, vanwege de teleurstelling van vorig jaar", aldus de Brit.