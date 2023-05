Lars Leeftink

Adrian Newey, de topontwerper van Red Bull Racing en ontwikkelaar van de RB19 die in 2023 aan het domineren is, heeft een update gegeven over waar nieuwe partner Ford momenteel mee bezig is als het gaat om de auto voor het seizoen 2026.

Begin dit seizoen, toen Red Bull de RB19 en de livery voor het eerst uit de doeken deed in de Verenigde Staten, maakte het ook de samenwerking met Ford vanaf 2026 bekend. Als leverancier gaat het team Red Bull Ford heten en dus niet Red Bull Powertrains. De faciliteiten zijn op dit moment wel in ontwikkeling, mede met hulp van huidige partner Honda, maar met hulp van Ford gaan de motoren voor de nieuwe reglementen worden gebouwd. Hoe staat het er momenteel voor?

Newey over Ford

In gesprek bij de Red Bull-podcast geeft Newey een update over waar Ford momenteel mee bezig is als het gaat om de auto van 2026. Zijn ze al met de auto van de nieuwe reglementen bezig? "Niet als het om het chassis gaat, maar qua motoren wel. Dat is nu de focus van Ben Hodgkinson en het RB Powertrains-team. Voor wat betreft het chassis moeten we gaan kijken hoe de 2026-motor er qua pakket uit komt te zien. Rob Marshall (Red Bull-engineer, red.) is de man die daar voor ons naar kijkt. Hij doet dat geweldig. Hij kijkt vooruit naar hoe we dat allemaal kunnen gaan integreren."

Duidelijke regelgeving

Toch moet Newey nog geduld hebben om zelf echt aan de slag te kunnen met de auto van 2026. Ten eerste omdat ook de auto's van 2024 en 2025 nog gemaakt moeten worden en er altijd verbetering mogelijk is. Ten tweede is er volgens Newey nog niet genoeg duidelijk over de aerodynamische reglementen voor 2026 om ook maar iets voor te bereiden. "We hebben nog geen duidelijke aerodynamische regelgeving of iets anders waar we mee aan de slag kunnen. Het heeft nu dus geen zin om daar al veel tijd aan te besteden, totdat we beter weten waar we qua reglementen aan toe zijn."