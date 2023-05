Remy Ramjiawan

Woensdag 24 mei 2023 16:35 - Laatste update: 16:48

De langverwachte updates voor het team van Mercedes zijn gearriveerd in Monaco. De renstal uit Brackley wilde het grote updatepakket initieel in Imola laten debuteren, maar door de annuleringen van de wedstrijd is dat doorschoven voor de race in Monte Carlo.

Voor Mercedes staat er een wijziging van de filosofie van de auto op de agenda. Aan het begin van 2022 trok het Duitse team het doek van de W13 en daar viel direct de enorm smalle sidepods van de bolide op. Het ontwerp is gebaseerd op het creëren van zo min mogelijk luchtweerstand, maar Mercedes heeft sinds de introductie van het pakket, geen moment het maximale uit de auto weten te halen. In 2023 werd er nog een variant van het zeropod-concept toegepast op de W14, maar na vijf races in het nieuwe seizoen is de Duitse renstal tot de conclusie gekomen dat het team een andere kant op moet.

Artikel gaat verder onder video

Grotere sidepods

Hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff vooral nog de verwachtingen tempert omtrent de nieuwe updates, is het verschil duidelijk te zien. Daar waar de W14 over smalle sidepods beschikte, is er nu duidelijk een grotere luchthapper te zien en dat lijkt meer op het concept van Red Bull Racing. Diverse andere teams zijn de renstal uit Milton Keynes achterna gegaan, want de formatie heeft met de RB18 van vorig jaar, maar ook de RB19 van dit seizoen, voorlopig de snelste auto van het veld.

Primeras imagenes de la evolución de Mercedes en los pontones. Entrada más ancha y redondeada para tener túnel debajo.



First pictures of new Mercedes upgrade. Widder and rounded sidepod inlet with tunnel under the sidepod. #f1 #MonacoGP pic.twitter.com/YSaLL09xxC — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) May 24, 2023

The new W14 sidepod has a rounded entry edge without following Red Bull/Ferrari concepts.



📸 x @FUnoAT pic.twitter.com/cuLSiZrsnn — mercedesamgf1motorsport (@MercedesF1Sport) May 24, 2023

Niet te vroeg conclusies trekken

Wolff meldt in het persbericht van Mercedes dat er vooral niet te snel conclusies moeten worden getrokken. "We zetten de eerste stap in een nieuwe ontwikkelingsrichting. Het zal geen wondermiddel zijn; mijn ervaring leert dat die in onze sport niet bestaan. We hopen dat het de rijders een stabieler en voorspelbaarder platform geeft. Dan kunnen we daar de komende weken en maanden op voortbouwen", aldus de teambaas van Mercedes.