Leclerc verwacht geen wonderen in Monaco: "Red Bull op elk circuit te snel"

Jordy Stuivenberg

Woensdag 24 mei 2023 11:55 - Laatste update: 11:56

Charles Leclerc heeft er geen vertrouwen in dat hij zijn thuisrace in Monaco kan winnen. De Ferrari-coureur schat Red Bull nog steeds een stuk sterker in en moet ook afwachten hoe Mercedes en Aston Martin voor de dag komen.

Ferrari lijkt zijn zaken dit jaar niet helemaal op orde te hebben en staat slechts vierde in het wereldkampioenschap. Dat terwijl eigenlijk van het team verwacht werd dat het de strijd aan zou kunnen gaan met Red Bull. Leclerc stond de afgelopen twee seizoenen op pole position in Monaco en had ook toen niet de beste auto, maar op dit moment is de achterstand op de topteams te groot om over een derde pole te dromen.

“We hebben hier de afgelopen twee jaar op pole gestaan, maar op de zondag lukte het beide keren niet”, vertelde de 25 jarige coureur tegenover RMC Sport. “We zitten nu niet meer in dezelfde situatie als vorig jaar. De auto is veel minder competitief. We zullen zien hoe het gaat, maar ik zal alles geven, zoals ik altijd doe. Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat Red Bull op alle circuits veel sneller is, ook als wij alles perfect voor elkaar hebben.”

Leclerc houdt nog een klein beetje hoop dat hij als coureur voor een stunt kan zorgen in de kwalificatie. “Ik hoop dat we goed in vorm zijn en het verschil kunnen maken op zaterdag, want tijdens de race verwacht ik Red Bull echt vooraan. Het is hier moeilijk om in te halen, dus als we goed kwalificeren, is er zeker wat mogelijk op zondag.”