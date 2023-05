Tsunoda was plezier in F1 kwijt: "Reed alleen om nieuw contract te krijgen"

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 23 mei 2023 17:00

Yuki Tsunoda kende een lastig debuutjaar in de Formule 1 en presteerde in de ogen van de Red Bull-top niet constant genoeg. Dit zorgde tot diep in 2022 voor constante stress bij de Japanner, die hierdoor amper kon genieten van zijn leven als Formule 1-coureur.

Tsunoda hoorde pas in september vorig jaar dat hij aan mocht blijven voor een derde Formule 1-seizoen bij AlphaTauri. Dat had niet alleen een negatieve invloed op zijn prestaties, hij stelt ook dat hij minder plezier had als hij op het circuit was. Daarbij speelde ook mee dat AlphaTauri gedurende het seizoen steeds minder ging presteren en het dus minder eenvoudig werd om punten te scoren.

“Ik gaf natuurlijk alles, maar als ik terugkijk naar vorig jaar, dan was het zeker een vervelende afleiding dat ik tussen Azerbeidzjan en Japan geen contract had”, vertelde Tsunoda tegenover Motorsport.com. “Het voelde alsof ik alleen maar racete om het team te bewijzen dat ik een contract verdiende, zo zou het niet moeten zijn. In die periode kon ik amper genieten van de Formule 1.”

Geloof in eigen kwaliteiten

Tsunoda stelt dat hij blij is dat hij zich nu weer op zijn prestaties kan focussen en dat helpt hem uiteindelijk ook weer om meer punten te scoren. “Terugkijkend genoot ik vorig jaar vooral in de eerst helft van het seizoen, toen ik goede resultaten boekte. Je wilt niet teveel nadenken over contracten. Ik wil rijden om zo goed mogelijk te presteren, dat is waarom ik hier zit. Ik geloof nog steeds dat ik een van de beste coureurs ben en wil dat bewijzen met resultaten.”

De kleine Japanner is op dit moment de meest ervaren kracht bij AlphaTauri, dus je zou zeggen dat er nu nog meer druk op zijn schouders rust. Dat blijkt echter niet het geval. “Ik geniet er nu veel meer van. Ik weet hoeveel het racen voor me betekent, weet hoe belangrijk de Formule 1 voor me is. Twee jaar geleden had ik dat veel minder. Het voelde altijd alsof ik er meer uit had kunnen halen.”