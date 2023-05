Jordy Stuivenberg

Dinsdag 23 mei 2023 11:45

Mocht je Pastor Maldonado een terugkeer in de Formule 1 gunnen, dan kun je ‘m die kans binnenkort zelf bieden. De ongekroonde koning van de crashes is namelijk in te huren als virtuele coureur in F1 23, de officiële F1-game die binnenkort uitkomt.

In de MyTeam-modus is het de bedoeling dat je een eigen Formule 1-team start. Je kiest sponsors, ontwerpt de kleurstelling én stelt de coureurs aan, voor je zelf het circuit op mag. In voorgaande edities kon je legendes als Michael Schumacher, Ayrton Senna en Alain Prost al vastleggen als teamgenoot en later werden daar onder andere Mark Webber en Felipe Massa aan toegevoegd.

Werkloze coureurs

In F1 23 staan twee opvallende namen op het lijstje werkloze coureurs, zo maakte uitgever EA Games deze week bekend. We hebben het namelijk over Kamui Kobayashi en Paston Maldonado. Kobayashi debuteerde bij Toyota, racete tussen 2010 en 2012 voor Sauber en stapte in 2014 in bij Caterham, maar brak nooit echt door in de koningsklasse van de autosport. Later won hij wel onder andere de 24 uur van Le Mans voor Toyota, dus sturen kan hij zeker. In F1 23 krijgt hij een beoordeling van 85 voor zijn stuurmanskunsten.

Over Maldonado valt van alles te zeggen, maar de meeste Formule 1-kijkers zullen hem herinneren vanwege zijn vele crashes. Toch wist hij in 2012 de Grand Prix van Spanje te winnen in een Williams die dat jaar absoluut geen topauto was. Dat hij niet al te hoog staat aangeschreven, zien we aan zijn beoordeling van 82 punten. Maar mocht je een virtuele teamgenoot zoeken die voor spektakel zorgt, dan zit je goed bij de Venezolaan.

Naast Kobayashi en Maldonado maakt ook W Series-kampioen Jamie Chadwick haar opwachting in MyTeam, dus je kunt in de game ook proberen de eerste vrouw aan een Grand Prix-overwinning of wereldtitel te helpen. De beoordeling van Chadwick is nog niet vrijgegeven door EA Games.