Vincent Bruins

Maandag 22 mei 2023 11:51 - Laatste update: 11:52

Vitantonio Liuzzi kwam van 2005 tot en met 2007 uit voor Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso, het team dat we tegenwoordig kennen als Scuderia AlphaTauri. De Italiaan heeft nu onthuld wat er achter de schermen speelde bij de Formule 1-teams van de energydrankfabrikant en legt uit hoe hij zijn zitje is kwijtgeraakt.

Liuzzi liet zijn talent al in het karten blijken. Hij won in 1993 het nationale kampioenschap van Italië, voordat hij twee jaar later tweede werd in het wereldkampioenschap. In 2001 schreef hij dan eindelijk het wereldkampioenschap voor karten op zijn naam en versloeg hij Michael Schumacher op diens thuiscircuit in Kerpen. De in Locorotondo-geboren coureur pakte de titel in de Formule 3000, toen nog de klasse onder de Formule 1, in 2004 voor Arden International, een team dat door Christian Horner was opgericht.

Delen met Christian Klien

Voor het Formule 1-seizoen van 2005 had Red Bull Racing het team van Jaguar gekocht. Naast David Coulthard zouden Christian Klien en Liuzzi het tweede zitje delen. "Het plan was om vier races te doen met Klien, daarna vier met mij, daarna vier met hem, enzovoorts," legde Liuzzi uit tegenover Formula1.com. "Maar na de eerste wissel realiseerden we dat het niet goed was voor hem en niet voor mijzelf. Ik besloot om een stap terug te nemen en Didi [Mateschitz] kwam naar me toe en zei: 'Maak je geen zorgen, we zijn van plan een ander team te kopen, een Italiaans team, en ik zou graag willen dat jij daar de eerste coureur van wordt. We geloven dat jij onze toekomst bent en we willen je er niet van weerhouden om te groeien, dus wacht een jaartje en volgend seizoen heb je een auto voor jezelf voor een volledig seizoen'."

Weggehaald door Gerhard Berger

Red Bull kocht Minardi en doopte het om tot Toro Rosso. Liuzzi vond het een eer om voor het in Faenza-gebaseerde team uit te komen, "maar we wisten de plannen toen nog niet: om Red Bull als hoofdteam te hebben en Toro Rosso als B-team." De Italiaan pakte een puntje in 2006 en drie puntjes in 2007, maar hij bleek niet zo snel als zijn nieuwe teamgenoot Sebastian Vettel die midden in dat laatste seizoen Scott Speed verving. "Dat was een moeilijke periode voor mij, omdat Mateschitz een boel mensen om zich heen had die hem van iets anders wilde overtuigen. [Gerhard] Berger, [Niki] Lauda - en niet alleen hen, maar nog eens zeven à acht andere mensen die Mateschitz adviseerden, dus dat was niet makkelijk - dus waren er veel politieke spelletjes binnen het team in 2006 en 2007. Ik ben eigenlijk weggelopen van Toro Rosso, vanwege Berger. In 2007, om politieke redenen, heeft hij mij weggehaald bij Red Bull. Als dat niet was gebeurd, had ik er nog voor een zeer lange tijd gezeten. Het was niet op de juiste manier gedaan... Het was gewoon echt geen eerlijke situatie. Erg zonde."