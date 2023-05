Remy Ramjiawan

Maandag 22 mei 2023 11:14 - Laatste update: 11:19

Als het aan Liam Lawson ligt, dan wordt hij niet halverwege het seizoen ingevlogen om Nyck de Vries bij AlphaTauri te vervangen. Helmut Marko heeft onlangs de gele kaart uitgedeeld aan de Nederlander en Lawson zou de eerste vervanger zijn van de worstelende AlphaTauri-coureur.

Lawson is officieel de reservecoureur van Red Bull Racing en de Brit lijkt de voornaamste kandidaat te zijn voor het zitje van De Vries, mocht de Nederlander het tij niet snel weten te keren. Toch is Nieuw-Zeelandse coureur momenteel met hele andere dingen bezig. Lawson racet dit seizoen namelijk in de Japanse Super Formula-competitie, waar hij afgelopen weekend de koppositie in het kampioenschap wist te veroveren.

'Ligt volledig buiten mijn controle om'

Bij Motorsport.com legt Lawson uit dat zijn prioriteit op dit moment in Japan ligt. "Het is een goede timing in de zin dat het me aan de leiding van het kampioenschap brengt en daar ligt op dit moment mijn focus. Ik wil het jaar afmaken en vechten voor het kampioenschap en dat geeft me de beste kans voor volgend jaar", zo wil hij de competitie in Japan niet vroegtijdig verlaten. Hij focust zich dan ook op de zaken die hij in eigen hand heeft: "In termen van wat er gebeurt [in de F1]... het ligt volledig buiten mijn controle. Ik ben gewoon blij dat ik vandaag gewonnen heb."

De Vries kan het tij nog keren

Hoewel er al in de wandelgangen wordt gesproken over de opvolgers van De Vries, is het avontuur bij AlphaTauri verre van voorbij. Marko heeft weliswaar de gele kaart uitgedeeld, maar bij verbetering van de prestaties hoeft de voormalig Formule E-kampioen zich geen zorgen te maken over zijn stoeltje naast Yuki Tsonda.