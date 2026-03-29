F1 zorgt voor grotere woede bij fans na statement over weggeknipte beelden
F1 zorgt voor grotere woede bij fans na statement over weggeknipte beelden
Het onboard-polerondje van Kimi Antonelli op zaterdag was niet helemaal compleet, waardoor de fans ervan uitgingen dat de Formule 1 vooral gezichtsverlies wilde voorkomen en het teruglopende vermogen niet wilde laten horen. De sport heeft inmiddels een reactie gegeven op de geknipte beelden, maar dat zorgt voor nog meer woede bij de fans.
Sinds de start van het nieuwe tijdperk van de Formule 1 is de sport bezig om elke vorm van kritiek te bekijken en zo nodig te verwijderen. Na de seizoensopener in Melbourne pronkte de koningsklasse met het feit dat er meer dan 120 inhaalacties waren. Fans vonden die nogal kunstmatig en lieten dat op social media weten. De Formule 1 greep in door een groot deel van die reacties te verwijderen, waarbij enkele fans over censuur spraken.
F1 komt met reactie op weggeknipte beelden
In Japan werd zaterdag het polerondje van Antonelli getoond. Uitgaande Spoon en op weg naar de 130R werd er echter overgeschakeld naar een camera van buiten de auto. De fans zagen daarin direct een theorie dat de sport vooral gezichtsverlies wilde voorkomen. De sport heeft echter gereageerd op het ontbrekende stukje onboardbeeld: "Helaas had de onboardcamera van Kimi halverwege zijn ronde een technisch probleem, waardoor we jullie de volledige ronde niet kunnen laten zien."
Toch namen de fans geen genoegen met die verklaring en vermoedt een gedeelte dat dit met opzet is gedaan.
