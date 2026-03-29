Het onboard-polerondje van Kimi Antonelli op zaterdag was niet helemaal compleet, waardoor de fans ervan uitgingen dat de Formule 1 vooral gezichtsverlies wilde voorkomen en het teruglopende vermogen niet wilde laten horen. De sport heeft inmiddels een reactie gegeven op de geknipte beelden, maar dat zorgt voor nog meer woede bij de fans.

Sinds de start van het nieuwe tijdperk van de Formule 1 is de sport bezig om elke vorm van kritiek te bekijken en zo nodig te verwijderen. Na de seizoensopener in Melbourne pronkte de koningsklasse met het feit dat er meer dan 120 inhaalacties waren. Fans vonden die nogal kunstmatig en lieten dat op social media weten. De Formule 1 greep in door een groot deel van die reacties te verwijderen, waarbij enkele fans over censuur spraken.

F1 komt met reactie op weggeknipte beelden

In Japan werd zaterdag het polerondje van Antonelli getoond. Uitgaande Spoon en op weg naar de 130R werd er echter overgeschakeld naar een camera van buiten de auto. De fans zagen daarin direct een theorie dat de sport vooral gezichtsverlies wilde voorkomen. De sport heeft echter gereageerd op het ontbrekende stukje onboardbeeld: "Helaas had de onboardcamera van Kimi halverwege zijn ronde een technisch probleem, waardoor we jullie de volledige ronde niet kunnen laten zien."

Toch namen de fans geen genoegen met die verklaring en vermoedt een gedeelte dat dit met opzet is gedaan.

Too bad that’s not true, nice try with the propaganda. 👍🏻 — Maranello Paddock (@FerrariF1FRA) March 28, 2026

Full of lies. Shameless. Why the fuck do I pay €650 for tickets to Spa for this crap?



The whole weekend the onboard switches to other viewpoints when going through 130R. @Ben_Sulayem — Mathijs 🏁🏎️ 💨 (@ThiesK_F1) March 28, 2026

Unfortunately, seasoned F1 fans don't buy your blatant lies. What a coincidence that the onboard camera had a "technical issue" just after exiting the Spoon and before the 130R, where super clipping is most noticeable. — Rulo (@v_df) March 28, 2026

All you are doing through lying is literally making a mockery of yourselves as organisation. Just own it! This the product you created. But literally by lying and getting bear in mind community noted on X of all places, all you end up achieving is alienating more fans. Cause you… — julian (@Julian2017124) March 28, 2026

I have an F1 TV subscription and I tried to do the onboard for Kimi during that lap. It was actually off and didn’t work, so I can confirm F1 is not lying here. — ✞adi (@og_tadi) March 28, 2026

That's BS. I can watch it in full right now.



Just own it. — PolePositionist (@PolePositionist) March 28, 2026

Do you think we are stupid? Two seconds slower than Max Verstappen’s magical lap from last year. You killed the sport! — Peer van Loon (@PeervantSokske) March 28, 2026

impossível pic.twitter.com/lAOOvXa9De — Crise na Red Bull (@crisenaredbull) March 28, 2026

