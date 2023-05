Lars Leeftink

Zondag 21 mei 2023 11:47 - Laatste update: 12:25

Max Verstappen heeft tussen 2020 en 2022 dankzij de coronacrisis op veel circuits gereden die niet vast op de Formule 1-kalender staan. Verstappen kan van deze circuits er wel één aanwijzen die hij graag vast in de Formule 1 zou willen zien, terwijl hij ook naar wat andere circuits in de Verenigde Staten kijkt.

De afgelopen seizoenen heeft de Formule 1 behoorlijk creatief moeten zijn gezien de coronacrisis. Zo was er in 2020 een race op het circuit in Imola, Mugello en in Portugal. Imola bleek uiteindelijk vast op de kalender te blijven. In 2021 was daar het raceweekend in Turkije, terwijl ook de Grand Prix van Qatar en Saoedi-Arabië verwelkomd werden en nu vast op de kalender staan. In 2022 was daar voor het eerst het raceweekend in Miami, terwijl in 2023 Las Vegas voor het eerst op de kalender zal staan. De belangrijkste nieuwkomer op de kalender sinds de coronacrisis, voor ons Nederlanders in ieder geval, is de race in Zandvoort die sinds 2021 met groot succes onderdeel is van de sport. De races in Singapore, Australië, Japan, Mexico, Monaco, Brazilië en Canada konden in 2020 (of langer) niet doorgaan vanwege deze crisis en werden dus op deze manier vervangen.

Mugello

In gesprek met Motorsport.com geeft Verstappen aan dat hij wel een specifiek circuit terug zou willen zien komen op de kalender. "Nou, doe Mugello dan maar weer terug. Daar heb ik natuurlijk nog niet zoveel geracet, slechts twee bochten. Maar het circuit is wel heel mooi om op te rijden." De race stond in 2020 op het programma, toen de Formule 1 op zoek was naar circuits ter vervanging van de races die normaal op de kalender stonden. Mugello werd uitgekozen, maar de race duurde voor Verstappen nog niet eens een ronde.

Verenigde Staten

De Formule 1 wordt in de Verenigde Staten ook steeds populairder, met drie races in 2023 als gevolg. Laguna Seca wordt ook vaak genoemd als circuit waar de Formule 1 naartoe zou kunnen gaan, maar het probleem zou zijn dat dit voor de sport geen geschikt circuit zou wezen. Verstappen is het daar niet mee eens. "Dat kan zeker, we rijden toch ook in Monaco? Er zijn wel een paar mooie opties in Amerika. Ik vind Virginia bijvoorbeeld ook mooi, al is die baan misschien minder in een F1-auto en meer iets voor een GT. Road America is ook heel mooi, dus er zijn wel een paar circuits waar je heen kunt gaan. Road America is natuurlijk wel redelijk snel voor F1. Maar zoals elk circuit dat Formule 1-wedstrijden houdt, zouden zij dan natuurlijk bepaalde aanpassingen aan het circuit moeten doen."