Verstappen moet zich melden bij FIA na incident Hamilton: "What the f*ck, deze gast..."
De F1 Grand Prix van Japan is officieel van start gegaan met de eerste vrije training. De 22 coureurs maakten er een spektakel van op het Suzuka International Racing Course. Maar liefst zes ervan moesten zich na afloop van de trainingssessie melden bij de stewards. Max Verstappen was één van de mannen die opgeroepen werd.
George Russell stond na VT1 in Japan, die om 3:30 uur Nederlandse tijd was begonnen, bovenaan de tijdenlijst met een 1:31.666. Hij klokte zijn snelste ronde, terwijl hij geblokkeerd werd door Sergio Pérez. De Mercedes-coureur noemde hem zelfs nog een 'idioot' op de boardradio. Het incident tussen hem en 'Checo' werd niet onderzocht, maar drie andere incidenten wel. Carlos Sainz en Liam Lawson zaten elkaar compleet in de weg tussen Degner en Spoon Curve halverwege de sessie en de Nieuw-Zeelander was zichtbaar geïrriteerd met de langzaam rijdende Williams-coureur.
Verstappen niet onder de indruk van Hamilton
Sainz' teamgenoot Alexander Albon is bij de FIA op het matje geroepen, nadat hij tegen Pérez was opgeknald. Dit gebeurde in de Casio Triangle, de laatste chicane op het circuit van Suzuka, in de slotfase van de sessie. Beiden waren bezig met een longrun, Albon dook aan de binnenkant, Pérez zag hem niet en dan zit een ongeluk in een klein hoekje. De Williams en de Cadillac liepen schade op.
Verstappen was in de laatste minuten bezig met een pushronde, toen hij plotseling Lewis Hamilton voor zijn neus had op het rechte stuk tussen Spoon Curve en de 130R. Er leek complete miscommunicatie tussen de wereldkampioenen, waardoor de Ferrari de Red Bull in de weg zat. "What the f*ck, deze gast...", zei Verstappen gefrustreerd over de boardradio.
De drie verschillende incidenten worden op het moment van schrijven door de stewards onderzocht.
Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2
- 1 uur geleden
- 8
Viaplay-commentator komt op voor weggestuurde journalist: "Totaal onacceptabel van Verstappen"
- 3 uur geleden
- 7
LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Japan: Piastri en Antonelli bovenaan, onderzoek naar Verstappen
- 3 uur geleden
- 5
Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"
- 43 minuten geleden
Net binnen
Albon begrijpt kritische houding Verstappen: "Hij wil in de best mogelijke auto rijden"
Verstappen op enorme achterstand in Japan, Piastri het snelst in tweede training
Russell snelste in VT1 Japan ondanks 'idioot' Pérez, Verstappen komt acht tienden tekort
Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"
Verstappen op enorme achterstand in Japan, Piastri het snelst in tweede training
- 1 uur geleden
- 3
FIA ziet incident tussen Colapinto en Verstappen in Japan en trekt conclusie
- 3 minuten geleden
De la Rosa doorbreekt stilte over Newey en geruchten Wheatley: "Totaal niet gelukkig"
- 26 minuten geleden
Verstappen baalt na vrijdagtrainingen in Japan: "Het was niet erg goed om eerlijk te zijn"
- 43 minuten geleden
Albon begrijpt kritische houding Verstappen: "Hij wil in de best mogelijke auto rijden"
- 58 minuten geleden
Stewards vellen oordeel over Verstappen en Hamilton na VT1, Max opnieuw naar FIA na VT2
- 1 uur geleden
- 8
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Japan
- 25 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart