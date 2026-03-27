Verstappen moet zich melden bij FIA na incident Hamilton: "What the f*ck, deze gast..."

De F1 Grand Prix van Japan is officieel van start gegaan met de eerste vrije training. De 22 coureurs maakten er een spektakel van op het Suzuka International Racing Course. Maar liefst zes ervan moesten zich na afloop van de trainingssessie melden bij de stewards. Max Verstappen was één van de mannen die opgeroepen werd.

George Russell stond na VT1 in Japan, die om 3:30 uur Nederlandse tijd was begonnen, bovenaan de tijdenlijst met een 1:31.666. Hij klokte zijn snelste ronde, terwijl hij geblokkeerd werd door Sergio Pérez. De Mercedes-coureur noemde hem zelfs nog een 'idioot' op de boardradio. Het incident tussen hem en 'Checo' werd niet onderzocht, maar drie andere incidenten wel. Carlos Sainz en Liam Lawson zaten elkaar compleet in de weg tussen Degner en Spoon Curve halverwege de sessie en de Nieuw-Zeelander was zichtbaar geïrriteerd met de langzaam rijdende Williams-coureur.

Verstappen niet onder de indruk van Hamilton

Sainz' teamgenoot Alexander Albon is bij de FIA op het matje geroepen, nadat hij tegen Pérez was opgeknald. Dit gebeurde in de Casio Triangle, de laatste chicane op het circuit van Suzuka, in de slotfase van de sessie. Beiden waren bezig met een longrun, Albon dook aan de binnenkant, Pérez zag hem niet en dan zit een ongeluk in een klein hoekje. De Williams en de Cadillac liepen schade op.

The impact sent Albon spinning and carbon fibre flying all across the track #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/Ou1cNob6s3 — Formula 1 (@F1) March 27, 2026

Verstappen was in de laatste minuten bezig met een pushronde, toen hij plotseling Lewis Hamilton voor zijn neus had op het rechte stuk tussen Spoon Curve en de 130R. Er leek complete miscommunicatie tussen de wereldkampioenen, waardoor de Ferrari de Red Bull in de weg zat. "What the f*ck, deze gast...", zei Verstappen gefrustreerd over de boardradio.

De drie verschillende incidenten worden op het moment van schrijven door de stewards onderzocht.

