Brian Van Hinthum

Zaterdag 20 mei 2023 13:15

Toto Wolff kreeg aan het begin van dit seizoen de beschikking over de diensten van Jayne Poole, voormalig medewerkster van Red Bull Racing. De Oostenrijker is blij dat hij de voormalig COO en HR-directeur van het team van Christian Horner naar zijn formatie heeft weten te halen. Hij legt uit waarom.

Aan het begin van dit seizoen vertelde Wolff over de overgang van Poole naar zijn team. Poole speelt volgens de Oostenrijker een belangrijke rol in het terugkeren naar de top. De Britse heeft als taak om de sterke en zwakke punten binnen de infrastructuur van de Duitse renstal bloot te leggen, waarna er door het team geanticipeerd kan worden op het verbeteren van deze infrastructuur. Het binnenhalen van Poole ging echter niet over één nacht ijs.

Lang proberen te strikken

Wolff legt tegenover Motorsport.com uit hoe het precies in zijn werk is gegaan. "Ik bewonder Jayne al tien jaar. Ik leerde haar toen kennen en sindsdien is er altijd een prettige relatie geweest. Ze werkte dan wel voor de concurrent, maar je kunt mensen die bij de concurrent werken wel respecteren en waarderen om hun prestaties. Haar rol bij Red Bull is naar mijn mening belangrijk geweest in het succes van dat team in de afgelopen jaren. Aan die relatie kwam een einde, zoals dat zo vaak gebeurt. Ik wilde Jayne al heel lang in dienst nemen. Dat was alleen nooit een optie", blikt hij terug.

Andere blik

Daar kwam dus ineens verandering in. "Plots kwam er een mogelijkheid. Ze is een geweldige aanvulling. Ze weet heel veel, is een geweldige psycholoog, kent andere organisaties en nagenoeg iedereen en heeft van alle goede mensen in de Formule 1 een profiel gemaakt. Het hebben van haar ogen geeft net dat beetje extra voor de organisatie", meent Wolff. "Het is goed om iemand met een frisse blik te laten komen. Iemand die er op een neutrale manier naar kijkt. Dus van tijd tot tijd, zelfs als je succesvol bent, moet je externe mensen halen, om zo een volgende stap te zetten."