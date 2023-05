Brian Van Hinthum

Zaterdag 20 mei 2023 11:59

De Formule 1 wordt over het algemeen niet alleen door fans gevolgd die enkel en alleen een passie voor racen hebben, ook fans en beoefenaars van andere sporten kijken graag naar de sport. Ook tennisser Daniil Medvedev blijkt een voorliefde voor de Formule 1 te hebben en hij grapt graag zelf ooit in de sport te willen rijden.

Tennis en Formule 1 lijken op een bepaalde manier de laatste jaren steeds meer hand in hand te gaan. Een tijdje geleden zagen we hoe George Russell en Novak Djokovic met elkaar in gesprek gingen in Monte Carlo en het hadden over de beruchte en onlogische Formule 1-kalender. Carlos Alcaraz zette na een overwinning een bericht aan Fernando Alonso op de cameralens en tijdens de Grand Prix van Miami was het Roger Federer die aanwezig was in de paddock en daar liet weten dat hij voor George Russell en Lewis Hamilton juicht.

Finishvlag

Ook eenmalig Grand Slam-winnaar Medvedev blijkt graag naar Max Verstappen, Hamilton en consorten te kijken. De Rus verscheen tijdens zijn derde ronde-wedstrijd tegen de Spaanse Bernabe Zapata Miralles in Rome in een jack met blokjes, wat veel weg had van een finishlijn. Later kreeg hij vanzelfsprekend vragen over de toedracht van die outfit. "Ja, het lijkt wel een beetje op een vlag, een soort finishvlag", citeert Express de lachende Moskoviet.

Carrière-switch?

Hij vervolgt: "Ik hou van de Formule 1. Een hoop mensen hebben het de afgelopen week naar mij gestuurd. Ik denk dat ongeveer 85 procent aan de finishvlag herinnerd werd. Tien procent had het over basketbal en één of twee gasten noemden mij een rapper." Medvedev krijgt vervolgens te horen dat hij een carrière in de muziek zou kunnen overwegen. "Dan heb ik toch liever de Formule 1. Ik denk dat ik niet eens zo slecht in racen zou zijn. Nou, we zullen na mijn carrière wel zien of ik tijd heb om iets te doen", besluit hij lachend.