Remy Ramjiawan

Vrijdag 19 mei 2023 19:59 - Laatste update: 20:07

Max Verstappen heeft samen met Team Redline ervoor gekozen om aankomende zondag een virtuele race op Imola te houden. Inmiddels is de line-up bevestigd en naast Verstappen zal ook Richard Verschoor onder anderen in actie komen tijdens de virtuele wedstrijd.

De Grand Prix van Emilia-Romagna is komen te vervallen. Het was voor Verstappen en Team Redline de aanleiding om de competitie 'Real Racers Never Quit' nieuw leven in te blazen. De competitie werd in 2020 opgezet tijdens de pandemie. Coureurs die elkaar normaliter op de baan het vuur aan de schenen hadden gelegd, konden het daardoor op de virtuele baan ook de knokpartijen uitvoeren. Aankomende zondag om 15:30 uur zal het spektakel van start gaan en het is te volgen via het Twitch-kanaal van het team.

Line-up bekendgemaakt

In de loop van vrijdag kwamen de namen naar buiten die aankomende zondag mee gaan doen aan de virtuele race. Naast Verstappen zal het hele Team Redline meedingen naar de hoofdprijs van de Real Racers Never Quit-competitie. Het gaat dan om Gianni Vecchio, Enzo Bonito, Luke Bennett, Chris Lulham, Jeffrey Rietveld, Kevin Siggy, Atze Kerkhof, Josh Thompson en Diogo Pinto.

Maar naast de gebruikelijke namen van het team zullen ook een heleboel coureurs aansluiten die normaliter op het asfalt terug te vinden zijn. Sebastian Job (Red Bull Racing Esports Team), Gabriel Bortoleto (Formule 3), Jack Doohan (Formule 2), Richard Verschoor (Formule 2), António Félix da Costa (Formule E), Oliver Rowland (Formule E), Shane van Gisbergen (Australische Supercars), Felipe Drugovich (Reservecoureur Aston Martin), Luke Browning (Formule 3), Arvid Lindblad (Formule 4), Enzo Fittipaldi (Formule 2), Ayumu Iwasa (Formule 2), Isack Hadjar (Formule 2) en Jack Crawford (Formule 2) zullen ook aansluiten.