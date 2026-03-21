De Formule 1 beleeft zich in een roerige periode waarbij de gloednieuwe reglementen op veel kritiek kunnen rekenen. Gekscherend worden de nieuwe wagens door criticasters, zoals Max Verstappen, vergeleken met Mario Kart. Daar is Canal+ nu op briljante wijze op ingehaakt.

Voorlopig kunnen de nieuwe reglementen in de Formule 1 nog op weinig applaus rekenen bij een hoop fans en coureurs. Met name Verstappen is - zoals inmiddels bekend - uiterst kritisch op wat er zich allemaal afspeelt. Met een knipoog vergeleek hij al meermaals de nieuwe wagens van dit jaar met het wereldberoemde Nintendo-spelletje Mario Kart: "Ik heb een goedkopere oplossing gevonden. k heb mijn simulator ingeruild voor mijn Nintendo Switch en ben Mario Kart aan het oefenen. De paddenstoelen vinden gaat al goed. Het blauwe schild is nog wat lastiger, maar daar werk ik aan. Die kogel... zo ver ben ik nog niet. Maar dat komt eraan."

Artikel gaat verder onder video

Mario Kart

Die vergelijking is inmiddels ook door meerdere coureurs, analisten en fans opgepakt en daar is Canal+ nu met de trailer voor de Japanse Grand Prix van volgende week op hilarische wijze op ingesprongen. Het mag gezegd worden dat de video editor van dienst zich van zijn allerbeste kant heeft laten zien met een paar geniale visuals met beelden van de Formule 1, waarin de interface van het wereldberoemde spel verwerkt is.

canal+ using mario kart for the japanese gp trailer 😭😭😭😭 this is so good pic.twitter.com/aqUu1OGx3p — clara (@leclercsletters) March 17, 2026

Gerelateerd