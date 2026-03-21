Briljant: televisiezender komt met trailer voor Japanse Grand Prix in Mario Kart-stijl
De Formule 1 beleeft zich in een roerige periode waarbij de gloednieuwe reglementen op veel kritiek kunnen rekenen. Gekscherend worden de nieuwe wagens door criticasters, zoals Max Verstappen, vergeleken met Mario Kart. Daar is Canal+ nu op briljante wijze op ingehaakt.
Voorlopig kunnen de nieuwe reglementen in de Formule 1 nog op weinig applaus rekenen bij een hoop fans en coureurs. Met name Verstappen is - zoals inmiddels bekend - uiterst kritisch op wat er zich allemaal afspeelt. Met een knipoog vergeleek hij al meermaals de nieuwe wagens van dit jaar met het wereldberoemde Nintendo-spelletje Mario Kart: "Ik heb een goedkopere oplossing gevonden. k heb mijn simulator ingeruild voor mijn Nintendo Switch en ben Mario Kart aan het oefenen. De paddenstoelen vinden gaat al goed. Het blauwe schild is nog wat lastiger, maar daar werk ik aan. Die kogel... zo ver ben ik nog niet. Maar dat komt eraan."
Mario Kart
Die vergelijking is inmiddels ook door meerdere coureurs, analisten en fans opgepakt en daar is Canal+ nu met de trailer voor de Japanse Grand Prix van volgende week op hilarische wijze op ingesprongen. Het mag gezegd worden dat de video editor van dienst zich van zijn allerbeste kant heeft laten zien met een paar geniale visuals met beelden van de Formule 1, waarin de interface van het wereldberoemde spel verwerkt is.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen wint met Gounon en Juncadella op Nürburgring met één minuut voorsprong
Max Verstappen sleept pole position binnen voor NLS2 met Mercedes-AMG
Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"
Net binnen
Albers over nieuwe auto's: "Het DNA van de coureur is een beetje verdwenen"
- 13 minuten geleden
Verstappen onderzoekt meer NLS-mogelijkheden door afgelaste F1-races: "Altijd blij hier te racen!"
- 37 minuten geleden
Gounon en Juncadella kunnen geluk niet op na NLS2-zege met Verstappen: "Exceptioneel"
- 1 uur geleden
- 1
Windsor komt met bijzonder hersenspinsel over Russell: '300 miljoen dollar bij Aston Martin'
- 1 uur geleden
- 1
Briljant: televisiezender komt met trailer voor Japanse Grand Prix in Mario Kart-stijl
- 2 uur geleden
- 2
Verstappen 'heel comfortabel' en reageert op winst met Mercedes: "Racen hier is fantastisch"
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart