Op de krappe Formule 1-kalender is er maar weinig plek voor een inhaalrace

De Formule 1 heeft woensdagmiddag de moeilijke beslissing moeten nemen om de Grand Prix van Emilia Romagna uit te stellen na zware overstromingen in de regio. De regio Emilia Romagna was eerder deze week door de autoriteiten in een code rood geplaatst en het verwachte weer heeft de regio nu getroffen waarbij de Formule 1-paddock onder water stond, samen met plaatselijke steden.

De lokale autoriteiten willen de inkomsten van de Grand Prix van Emilia Romagna voor de regio niet mislopen en daarom zal de Formule 1 waarschijnlijk proberen de race te verplaatsen naar een later tijdstip in het seizoen. Het is echter moeilijk te voorspellen waar de Grand Prix van Emilia-Romagna op de kalender zal worden ingepast, omdat er maar weinig ruimte is op de kalender. Ook heeft de Italiaanse autobond zich uitgelaten over de situatie, die verwacht namelijk dat de race in 2026 pas wordt verreden. Het circuit heeft een contract tot en met 2025 en dus rekent het circuit op een contractverlenging.

Mogelijke data

Gezien de logistiek van het vervoer van auto's, uitrusting en personeel over de hele wereld voor Formule 1-Grands Prix is het onwaarschijnlijk dat de Grand Prix van Emilia Romagna na afloop van het Europese avontuur van het seizoen opnieuw georganiseerd kan worden. Aangezien de koningsklasse van de autosport op 17 september naar Singapore reist voor de Grand Prix, is het weekend van 8 tot 10 september logistiek gezien de laatste mogelijkheid voor de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Aangezien mei al tot de nok toe gevuld is, biedt juni de eerste mogelijkheid om de Grand Prix van Emilia-Romagna opnieuw in te plannen, maar ook het weekend van 9 tot 11 september als dat van 23 tot 25 september zijn beschikbaar. Het probleem is echter dat een van deze weekenden de teams verplicht zou stellen om vier opeenvolgende raceweekenden in actie te komen. Dit probleem wordt nog groter in juli. Met alleen het weekend van 14 tot en met 16 juli dat beschikbaar zou zijn, maar dat zou vijf races op rij betekenen.

Opoffering zomerstop?

De overvolle Formule 1-kalender voor 2023 betekent dat de zomerstop dit jaar slechts drie weken duurt, begin augustus. De zomerstop is cruciaal om het personeel vrije tijd te geven en voor ontwikkelingsdoeleinden, dus hoewel het splitsen van de pauze met de Grand Prix van Emilia Romagna, het de Formule 1 gemakkelijk zou maken, is het onwaarschijnlijk dat het plan de steun van de teams zou krijgen.

Het enige alternatief voor de Formule 1 zou zijn om de Grand Prix na de Italiaanse Grand Prix van Monza in het weekend van 8-10 september te houden. Dit zou ook leiden tot een reeks van vijf opeenvolgende raceweekenden en mogelijk de logistiek in gevaar brengen om op tijd in Singapore te zijn, hoewel dit, met de nabijheid van de Italiaanse Grand Prix, alleszins te doen lijkt te zijn.

Craig Slater

Geen inhaalrace

Alle pijlen lijken echter te wijzen naar een definitieve annulering, zo vermoedt ook Sky Sports-verslaggever Craig Slater. "Bijna onmogelijk dat het [opnieuw gepland] wordt. Dat is het advies dat ik heb gekregen. Het is onmogelijk om het bijvoorbeeld uit te stellen tot volgende week maandag, we hebben Monaco dat hier direct op volgt." Slater sloot vervolgens ook de mogelijkheid uit om later in het jaar te racen. "De kalender is zo overvol dat je de zomerstop van augustus van de Formule 1 zou moeten opeisen en daar is geen animo voor. Als je het in de herfst zou proberen, zou je een situatie kunnen creëren waarin je vier of vijf races achter elkaar hebt en tot zover ik het begrijp, is dat een optie die niemand echt overweegt."